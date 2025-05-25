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Алонсо официально возглавил «Реал»

вчера, 13:20

Мадридский «Реал» представил нового главного тренера команды — Хаби Алонсо.

43-летний специалист подписал контракт до лета 2028 года. Он приступит к работе 1 июня.

Как и сообщалось ранее, тренер будет руководить мадридцами уже на ближайшем турнире — клубном чемпионате мира. Он пройдёт с 15 июня по 13 июля в США.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:42
При Пеллегрини был остро атакующий футбол. Они в каждом матче кучу голов забивали.

Про Моуриньо не очень верно говорить, что от защиты играл. Во втором сезоне при этом тренере Реал забил рекордные 109 голов за чемпионат. Такого не было никогда.
зигзаг
зигзаг
вчера в 18:28, ред.
Алонсо очень похож на актера из фильма норвежского, охотники за головами
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 17:58
Анчи не сказал Хаби: беги сынок, беги, тебе Флик не по зубам?
Пришёл из немецкого чемпионата Алонсо, и будет уволен немцем Фликом в конце сезона, руками и ногами Переса.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:23
Должен вписаться в сливочный поворот.
Удачи и Алонсо и "Реал" М.!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:57
Новый сезон стартует в 15 августа...получается, у Реал месяц отдыха после КЧМ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:50, ред.
Ну что. Свершилось. Будет интересно, на какой уровень поднимется соперничество Реала и Барселоны. Чемпионский Байер играл под базовый 3-4-3.
Посмотрим, как изменится Реал, и готовы галактикос послушно выполнять все требования нового тренера. Удачи и здоровья. Впереди прекрасные три года)))
shlomo
shlomo
вчера в 14:48
Пожелаю ему удачи... Реал это не Байер.
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:45, ред.
Ну что ж, ждём от Хаби Алоносо титулов, 37-ю ЛаЛигу или 16-ю лч, лучше конечно и то и другое
Я знаю что говорю, Перес времени тренерам на раскачку не даёт
Так что удачи Алонсо и больших побед с лучшим клубом в истории футбола!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 14:37
В Мадриде давление будет колоссальное, уверен Хаби это понимает, ведь играл за сливочных на протяжении нескольких лет.
В Реале сейчас собраны игроки с непростым характером, баску надо будет найти с ними общий язык. Анчи это более менее удавалось, посмотрим на Алонсо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:04
Надеюсь только на самое лучшее !
Удачи тебе с Галактикос и больших Побед во всех турнирах !!!
HALA REAL !!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:04
Ну что же это произошло! Думаю очень интересный нас ждет сезон!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:01
говорю как эксперт и проф. Вот не знаю поиграть в группе или нет, а может группу Заболотного забрать как в декабре 2023 года)))
Что-то мне напоминает)))
catal
catal
вчера в 13:57
С точки зрения денежных мешков довольно странно заключать контракты на 3 года, когда они увольняют тренеров после пары месяцев и провала. Это происходит уже лет 20. Когда уже начнется трай&бай, договор на год с продлением? Люди которые ноют, что нет денег на трансферы и сокращают персонал с зарплатой 10 тыс. в год, платят неустойку по 20 млн долларов за разовое увольнение? Говорят рекордсменом был Капелло, получивший за увольнение от РФС около 30 млн.
Dark_Soul
Dark_Soul
вчера в 13:56
Вангую, уволят после первого же сезона, а то и раньше
drug01
drug01
вчера в 13:52
Да этот пост требует только новых побед!!!
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:46
Ну, Хаби, теперь не подведи! Вся надежда на тебя.
Очень интересно будет посмотреть как будет действовать Алонсо в Реале. Попробует поставить тот футбол, с которым добился успеха в Байере, и который принёс ему мировое признание как тренера, или же будет в чём-то менять свою привычную тактику и подстраиваться и адаптироваться к более гибкому стилю, более привычному для Реала.

В системный футбол Реал последний раз играл при Моуринью, и это приносило результат на внутренней арене, но абсолютно не работало на евроарене. Но португалец играл от обороны, а вот в системный атакующий футбол я и не припомню, чтобы когда-то играл Реал. Разве что в 2000-х годах в похожий футбол играл Дель Боске, но у него не был поставлен настолько динамичный и плотный прессинг, его футбол больше напоминал тики-таку. Ну, а Анчелотти, как и его ученик, Зидан, играли уже совсем в другой футбол, в футбол адаптивный, где стиль игры мог менятся несколько раз за матч, в зависимости от соперника, и от поставленных тренером задач.

Так что, возможно Хаби Алонсо попробует изменить ДНК Реала, перестроив его под свой, непривычный и полностью новый стиль для "сливочных". И судя по трансферам Хёйсена, Трента и Каррераса, Хаби очень серьёзно на это настроен. Очень надеюсь, что у него всё получится, и он сможет написать новую, не менее триумфальную и победную страницу в истории Королевского клуба!
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 13:27
Успехов Хаби и Реалу, надеюсь это будет продуктивный союз. Один из лучших молодых и перспективных наставников пришёл, стоило рискнуть и пригласить, как бы всё в итоге не сложилось. При хорошем исходе можно найти тренера на много лет. Следующий сезон обещает быть очень интересным. Флик vs Алонсо в Ла Лиге, да и Атлетико Симеоне может включиться в борьбу за золото.
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