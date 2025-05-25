Алонсо официально возглавил «Реал»

Мадридский «Реал» представил нового главного тренера команды — Хаби Алонсо.
43-летний специалист подписал контракт до лета 2028 года. Он приступит к работе 1 июня.
Как и сообщалось ранее, тренер будет руководить мадридцами уже на ближайшем турнире — клубном чемпионате мира. Он пройдёт с 15 июня по 13 июля в США.
Очень интересно будет посмотреть как будет действовать Алонсо в Реале. Попробует поставить тот футбол, с которым добился успеха в Байере, и который принёс ему мировое признание как тренера, или же будет в чём-то менять свою привычную тактику и подстраиваться и адаптироваться к более гибкому стилю, более привычному для Реала.
В системный футбол Реал последний раз играл при Моуринью, и это приносило результат на внутренней арене, но абсолютно не работало на евроарене. Но португалец играл от обороны, а вот в системный атакующий футбол я и не припомню, чтобы когда-то играл Реал. Разве что в 2000-х годах в похожий футбол играл Дель Боске, но у него не был поставлен настолько динамичный и плотный прессинг, его футбол больше напоминал тики-таку. Ну, а Анчелотти, как и его ученик, Зидан, играли уже совсем в другой футбол, в футбол адаптивный, где стиль игры мог менятся несколько раз за матч, в зависимости от соперника, и от поставленных тренером задач.
Так что, возможно Хаби Алонсо попробует изменить ДНК Реала, перестроив его под свой, непривычный и полностью новый стиль для "сливочных". И судя по трансферам Хёйсена, Трента и Каррераса, Хаби очень серьёзно на это настроен. Очень надеюсь, что у него всё получится, и он сможет написать новую, не менее триумфальную и победную страницу в истории Королевского клуба!
Очень интересно будет посмотреть как будет действовать Алонсо в Реале. Попробует поставить тот футбол, с которым добился успеха в Байере, и который принёс ему мировое признание как тренера, или же будет в чём-то менять свою привычную тактику и подстраиваться и адаптироваться к более гибкому стилю, более привычному для Реала.
В системный футбол Реал последний раз играл при Моуринью, и это приносило результат на внутренней арене, но абсолютно не работало на евроарене. Но португалец играл от обороны, а вот в системный атакующий футбол я и не припомню, чтобы когда-то играл Реал. Разве что в 2000-х годах в похожий футбол играл Дель Боске, но у него не был поставлен настолько динамичный и плотный прессинг, его футбол больше напоминал тики-таку. Ну, а Анчелотти, как и его ученик, Зидан, играли уже совсем в другой футбол, в футбол адаптивный, где стиль игры мог менятся несколько раз за матч, в зависимости от соперника, и от поставленных тренером задач.
Так что, возможно Хаби Алонсо попробует изменить ДНК Реала, перестроив его под свой, непривычный и полностью новый стиль для "сливочных". И судя по трансферам Хёйсена, Трента и Каррераса, Хаби очень серьёзно на это настроен. Очень надеюсь, что у него всё получится, и он сможет написать новую, не менее триумфальную и победную страницу в истории Королевского клуба!