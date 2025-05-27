«Эвертон» объявил об уходе четырёх игроков

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сегодня, 01:47

Вингер , полузащитники , и нападающий покидают «Эвертон». Они вернутся в свои клубы, когда их арендные соглашения истекут в конце июня.

Харрисон на протяжении последних двух сезонов выступал на правах аренды из «Лидса», сыграв 73 матча и забив пять голов.

Линдстрем прошлым летом перешёл из «Наполи», проведя за английскую команду 29 игр.

Мангала, который возвращается в «Лион», отыграл за ливерпульцев 21 встречу, прежде чем получить травму передней крестообразной связки колена в поединке с «Брайтоном» в январе (1:0).

Бройя был арендован у «Челси» в последний день трансферного окна летом 2024-го и сыграл 11 матчей в составе «ирисок».

Тем временем «Эвертон» продолжает переговоры с хавбеком , который присоединился к «синим» по арендному соглашению из «Фламенго» в феврале до конца сезона 2024/25.