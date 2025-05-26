Звёзды «Зенита» и «Спартака» в одной лодке. Удачные трансферы – общая мечта футболистов

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вчера, 22:27

Вендел понимает Сперцяна и Батракова.

«Локомотив» не отпустил Батракова в Бундеслигу

Московский клуб пытается удержать 19-летнего футболиста, предложив существенное увеличение зарплаты по новому контракту. Логичные действия «Локомотива», но Батракову надо взять паузу и серьезно задуматься об уровне собственных амбиций. Хотя у Алексея хорошие отношения с представителями родной команды, его дебют оказался настолько удачным, что ещё зимой «Вольфсбург» предложил 15 млн евро за трансфер молодого футболиста. «Локомотив» предсказуемо отказал немцам, но после неплохой для плеймейкера весны за Батраковым придут ещё раз. Возможно, даже клубы с лучшими результатами в элитных лигах, чем у «волков». Алексей мог бы заиграть в атаке рядом с алжирцем Амурой и хорватом Майером, но «Вольфсбург» не самый интересный проект для Алексея. Всё будет зависеть от качества предложений. Батраков растет в цене, но для европейских клубов даже 30 миллионов евро – терпимый ценник за 19-летнего таланта. «Локомотиву» важно думать о финансовой выгоде и о будущем одаренного футболиста. Батракова точно ждёт трансфер, нужно лишь выбрать правильный момент.

Вендел пробует покинуть «Зенит» во второй раз

Уникальная история для «Зенита» и редкий случай для футбола. Тяжело вспомнить трансфер, который покупатель свернул после подписания всех документов между клубами и даже персонального контракта с футболистом. Вендел переехал в Рио-де-Жанейро со всеми вещами и был готов играть на родине. Свернул сделку американский миллиардер Текстор, владеющий клубом «Ботафого». Джон сослался на санкции, но ограничения не помешали его бразильскому клубу подписать вингера «Зенита» Артура за 10 млн евро. Также Луис Энрике без проблем из «Ботафого» перешел в «Зенит» за 33 млн евро. Не было проблем с приемом денег из Санкт-Петербурга. Петербуржцы пошли навстречу клубу, с которым у них прочные деловые связи, но ситуация дикая. Вендел настроился играть за «Ботафого» и жить на родине, хочет впечатлить Анчелотти. Агент хавбека должен срочно найти ему новую команду, хотя ценник будет проблемой. В бразильской Серии А достаточно богатых клубов, но 20 млн евро это большая сумма за новичка для большинства команд на родине Вендела, что усложняет положение хавбека.

Сперцяна зовёт в АПЛ знакомый ему наставник

Ушел красиво, ведь помог обыграть «Динамо» в чемпионском матче. Эдуард Сперцян сделал «Краснодар» первой командой РПЛ , а дальше хавбека ждут приключения в западной части Европы. Полузащитник не скрывает, что ведет переговоры с другими клубами. «Краснодар» получит неплохие деньги за трансфер, что позволит заменить армянина в центре поля качественным легионером. Эдуарда точно оценивали скауты больших клубов, поскольку они всегда ищут футболистов, которых упустили коллеги. Но если Индзаги не впечатлит стиль армянина, которого в «Интер» сватает Мхитарян, то всегда можно вспомнить о работе с тренером Фарке. Хотя немец быстро уехал из Краснодара, Даниель успел изучить лидеров «горожан». Прекрасно знает возможности Сперцяна, поэтому после возвращения «Лидса» в АПЛ этот клуб заинтересовался в трансфере. Надежность сделки заключается в статусе «Юнайтед». Сперцян может играть в основе «Лидса» и стать важным, как был Рафинья на левом фланге атаки. Сперцян тоже не откажется транзитом через новичка АПЛ попасть в более серьезную команду.

Угальде мечтает оказаться в гранде из Франции

Планы костариканца не изменились, но изменилась его форма. Когда Угальде услышал, что им интересуются «Монако» и ПСЖ , то пропал с радаров Станковича. Деян пережил крупные неудачи в РПЛ и Кубке России, не смог больше положиться на победные голы главного снайпера сезона и мастера заработать пенальти для Барко. Угальде сбавил, что случается с молодыми нападающими, когда они слышат об интересе ПСЖ . У Кварацхелии в «Рубине» была похожая история. Доверие скаутов «Наполи» Хвича восстанавливал на родине в «Динамо» из Батуми. Угальде может стать одноклубником и напарником бывшего игрока РПЛ , но не только во Франции нужны результативные разноплановые форварды. Козырь Угальде – умеет играть в связке с рослым и тяжелым нападающим. Такие дуэты популяризируют успехи «Интера», где Лукаку и Тюрам добирались в финалы Лиги чемпионов с Лаутаро Мартинесом. Фанаты «Спартака» догадались, что Угальде хочет уйти, когда зимой клуб подписал за рекордные деньги Ливая Гарсию. Нападающий из Тринидада и Тобаго осваивается, а Манфреду нужна Лига чемпионов.

Виллиану пора играть в команде из еврокубков