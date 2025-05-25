Медведев назвал самые удачные трансферы «Зенита» за последние годы

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вчера, 14:02

Председатель правления «Зенита» ответил на вопрос, какие трансферы санкт-петербургского клуба за последние шесть лет кажутся ему самыми удачными.

Это очень простой вопрос. К нам не только приходили отличные футболисты, они отлично здесь играли. Это и Малком, и Клаудиньо, и Деян Ловрен, и Максим Глушенков — этот большой список можно продолжать.

Также он выразил своё мнение по поводу собственных воспитанников клуба.

Конечно, всем хочется, чтобы в «Зените» играли, как говорят в таких случаях, мальчишки с нашего двора. Однако наступила другая реальность. Поэтому мальчишкам трудно пробиваться в основной состав «Зенита». Тем не менее, наша академия готовит игроков для РПЛ . Пусть не в «Зените», но в других клубах они играют.

Ранее сообщалось, что Александр может покинуть команду в связи с неудовлетворительными результатами. «Зенит» занял второе место в чемпионате России, уступив титул «Краснодару».