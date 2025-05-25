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Медведев назвал самые удачные трансферы «Зенита» за последние годы

вчера, 14:02

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, какие трансферы санкт-петербургского клуба за последние шесть лет кажутся ему самыми удачными.

Это очень простой вопрос. К нам не только приходили отличные футболисты, они отлично здесь играли. Это и Малком, и Клаудиньо, и Деян Ловрен, и Максим Глушенков — этот большой список можно продолжать.

Также он выразил своё мнение по поводу собственных воспитанников клуба.

Конечно, всем хочется, чтобы в «Зените» играли, как говорят в таких случаях, мальчишки с нашего двора. Однако наступила другая реальность. Поэтому мальчишкам трудно пробиваться в основной состав «Зенита». Тем не менее, наша академия готовит игроков для РПЛ. Пусть не в «Зените», но в других клубах они играют.

Ранее сообщалось, что Александр может покинуть команду в связи с неудовлетворительными результатами. «Зенит» занял второе место в чемпионате России, уступив титул «Краснодару».

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sv_1969
sv_1969 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:02
)))))
альсато
альсато ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:21
У нас, я так думаю, есть много общего!...ибо циферки 1969-для меня знаковые!))))
sv_1969
sv_1969 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:15
Ну я имел в виду трансферы из гастарбайтеров! А так я только за чтобы больше российских играло!
альсато
альсато ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:58
а как по мне..лучший трансфер это Саша Ерохин!, сколько лет прошло, а он все в ФК Зените!..Вот, что значит один сезон отыграть за СКА Хабаровск)))
Вещий
Вещий
вчера в 14:51
Что то поскромничал... :)))... И красиво отмазался по поводу академии.
viv
viv
вчера в 14:09
Что ещё остаётся Медведеву называть в юбилейный год без чемпионства))
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:09
Самый удачный трансфер)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:06
Какие то он не очень трансферы назвал! По мне так Данни и Халк
Гость
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