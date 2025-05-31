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Бывший помощник Клоппа войдёт в штаб Гвардиолы

вчера, 12:18

Голландский специалист Пепейн Лейндерс в июне присоединится к тренерскому штабу «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола был инициатором приглашения Лейндерса. Также сообщается, что позже к штабу Гвардиолы может присоединиться Коло Туре.

Напомним, Лейндерс работал в молодёжной команде ПСВ, позже в системе «Порту». В августе 2014 года голландец начал тренировать юношескую команду «Ливерпуля». В июле 2015 года он стал ассистентом основной команды «красных». В январе 2018 года Лейндерс возглавил «НЕК Неймеген». В июне 2018 года специалист вернулся на должность ассистента главного тренера «Ливерпуля». Летом 2024 года Лейндерс возглавил «Ред Булл Зальцбург», который покинул зимой.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:15
Голландцы ассистенты тренеров всегда приводят к успеху- Рене Меленстен помог Фергюсону, Лейндерс помог Клоппу, Стевьенберг хорош в помощи Артете. Хейтинга помог в чемпионстве Слоту. Так что Пеп знает, кого зовет в помощь.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:52
Ну всё логично - люди устраиваются , кто куда может....)
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