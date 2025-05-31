Бывший помощник Клоппа войдёт в штаб Гвардиолы

Голландский специалист Пепейн Лейндерс в июне присоединится к тренерскому штабу «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола был инициатором приглашения Лейндерса. Также сообщается, что позже к штабу Гвардиолы может присоединиться Коло Туре.
Напомним, Лейндерс работал в молодёжной команде ПСВ, позже в системе «Порту». В августе 2014 года голландец начал тренировать юношескую команду «Ливерпуля». В июле 2015 года он стал ассистентом основной команды «красных». В январе 2018 года Лейндерс возглавил «НЕК Неймеген». В июне 2018 года специалист вернулся на должность ассистента главного тренера «Ливерпуля». Летом 2024 года Лейндерс возглавил «Ред Булл Зальцбург», который покинул зимой.