Бывший помощник Клоппа войдёт в штаб Гвардиолы

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вчера, 12:18

Голландский специалист в июне присоединится к тренерскому штабу «Манчестер Сити». Наставник «горожан» был инициатором приглашения Лейндерса. Также сообщается, что позже к штабу Гвардиолы может присоединиться Коло Туре.