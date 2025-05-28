«Химки» не примут участие в следующем сезоне РПЛ

«Химки» опубликовали официальное заявление по поводу окончательного отказа в выдаче лицензии.

К сожалению, ФК «Химки» не сможет принять участие в соревнованиях под эгидой Мир РПЛ в предстоящем чемпионате. Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным нами по спортивному принципу в честной борьбе.

Все сотрудники «Химок» сделали максимум возможного, чтобы любимый Клуб продолжал жить, радовать болельщиков и показывать достойный футбол, но обстоятельства оказались сильнее.

Дополнительные комментарии по ситуации опубликуем позже.