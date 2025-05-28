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«Химки» не примут участие в следующем сезоне РПЛ

вчера, 12:28

«Химки» опубликовали официальное заявление по поводу окончательного отказа в выдаче лицензии.

К сожалению, ФК «Химки» не сможет принять участие в соревнованиях под эгидой Мир РПЛ в предстоящем чемпионате. Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным нами по спортивному принципу в честной борьбе.

Все сотрудники «Химок» сделали максимум возможного, чтобы любимый Клуб продолжал жить, радовать болельщиков и показывать достойный футбол, но обстоятельства оказались сильнее.

Дополнительные комментарии по ситуации опубликуем позже.

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Все комментарии
nikolah
nikolah ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:25
Да, про Торпедо забыл, к сожалению..
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 18:04
Химки всё же не Москва, хотя и очень близко.

А Торпедо Москва в следующем сезоны будет играть в российской Премьер-Лиге.
nikolah
nikolah
вчера в 17:58
Отличная новость, достаточно 4 команд от Москвы
pth9p4hd28ug
pth9p4hd28ug
вчера в 17:50
Спартак лишился такого помощника.
Факел1947
Факел1947
вчера в 17:00
НН теперь можно смело проигрывать.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:54
Темы такой Я, к сожалению, здесь не вижу, поэтому "БАЙКУ ОТ ГЕШИ ОРЛОВА" о том, что чемпионат 2024-2025 г.г. "НЕ СЧИТАЕТСЯ", и КАКОЙ ГОД нужно считать юбилейным для Зенита, выложу здесь ))))

"Геннадий Орлов: «100-й год «Зенита» только начался. Юбилейным сезоном можно считать следующий за датой. В нем у клуба будет возможность доказать, что он сильнейший»

Геннадий Орлов высказался о проигранном чемпионстве «Зенита» в год столетия.
«Все в Петербурге понимают, что 100-летие не связано с одним чемпионатом. До этого было шесть побед подряд. Но сам факт, что на матч легенд «Зенита» пришло 50 тысяч людей, говорит о многом. А 100-й год команды, в сущности, только начался.

Как миллениум наступил в 2001 году, так и здесь юбилейным сезоном можно считать следующий за датой. И в нем у «Зенита» будет возможность доказать, что он сильнейший. Это позиция клуба: ребята, 100-й только начинается и давайте его достойно проведем», – сказал футбольный комментатор."


И тут же Степашин:

Степашин о 100-летии «Зенита»: «Я как-то документов не нашел, хоть и ленинградец. Общество «Динамо» образовалось в 1923-м – об этом есть документы»

В общем, потеряли 100 - летие Зенита! )))))))))))))
1viking17
1viking17 ответ Old16 (раскрыть)
вчера в 16:44
Поддерживаю. Хотябы на одного московского клуба станет меньше в ПЛ. А то Москва достала нас болельщиков
Old16
Old16
вчера в 15:45
Отличная новость ! Никому он был не нужен. Не клуб а парадокс какой то был
4RT
4RT
вчера в 15:06
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 13:48, ред.
    Звучит так как будто во всё виновато не руководство Химок а ужасные футбольные чиновники несправедливо исключившие команду из соревнований. А что если хотя бы взять на себя ответственность за несоответствие регламенту? Может тогда и финансовый вопрос с места сдвинется? А пока никто на себя ответственность брать чо не хочет, и закономерно исключаем Химки из борьбы в РПЛ
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 13:43
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 13:35
      Об этом скоро все забудут
      a-league
      a-league
      вчера в 13:16
      Лютейший шахер-махер происходит в ПЛ и РФС.
      Когда захотят по закону, когда захотят по понятиям - только успевай уворачиваться. Ловкость рук и никакого мошенства
      adekvat
      adekvat
      вчера в 13:05
      Рынок однако, клуб или любимый ларек, какая разница, обанкротился все домой. Бордо где сейчас, а что там какието Химки?
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 13:03
      ОП-ПА!
      А только вчера сказали, что Осинкин возглавит Химки... ((
      Или он согласен (если у Садыгова, конечно, бабло какие-никакое "заваляется") их тренировать и в 1-й лиге?
      Такой думающий и ЛЮБЯЩИЙ ФУТБОЛ, а не "битву за очки" тренер, полагаю, кому-то из РПЛ точно приглянётся.
      Тем более, думаю, что и игроки КС, которых он ВЫПЕСТОВАЛ ещё в "Чертаново" будут согласны за ним перейти.
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 13:02
      Освободившиеся место чуйка подсказывает займет Орендургбургазпром....)
      Как то с Химками нетрадиционно поступили....)
      nubom
      nubom
      вчера в 13:01
      Среди болельщиков "сожалеющих" - раз-два и обчелся...
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 12:49
      Спортивный принцип в действии...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 12:31
      Денег нет, но мы достойны...
      Гость
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