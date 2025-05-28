«Химки» не примут участие в следующем сезоне РПЛ

«Химки» опубликовали официальное заявление по поводу окончательного отказа в выдаче лицензии.
К сожалению, ФК «Химки» не сможет принять участие в соревнованиях под эгидой Мир РПЛ в предстоящем чемпионате. Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным нами по спортивному принципу в честной борьбе.
Все сотрудники «Химок» сделали максимум возможного, чтобы любимый Клуб продолжал жить, радовать болельщиков и показывать достойный футбол, но обстоятельства оказались сильнее.
Дополнительные комментарии по ситуации опубликуем позже.
А только вчера сказали, что Осинкин возглавит Химки... ((
Или он согласен (если у Садыгова, конечно, бабло какие-никакое "заваляется") их тренировать и в 1-й лиге?
Такой думающий и ЛЮБЯЩИЙ ФУТБОЛ, а не "битву за очки" тренер, полагаю, кому-то из РПЛ точно приглянётся.
Тем более, думаю, что и игроки КС, которых он ВЫПЕСТОВАЛ ещё в "Чертаново" будут согласны за ним перейти.
А только вчера сказали, что Осинкин возглавит Химки... ((
Или он согласен (если у Садыгова, конечно, бабло какие-никакое "заваляется") их тренировать и в 1-й лиге?
Такой думающий и ЛЮБЯЩИЙ ФУТБОЛ, а не "битву за очки" тренер, полагаю, кому-то из РПЛ точно приглянётся.
Тем более, думаю, что и игроки КС, которых он ВЫПЕСТОВАЛ ещё в "Чертаново" будут согласны за ним перейти.