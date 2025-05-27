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Неймар хочет, чтобы на матчах ЧМ-2026 было больше элементов шоу

вчера, 17:31

Футболист «Сантоса» Неймар сказал, что ему нравятся развлечения и атмосфера на спортивных мероприятиях в Северной Америке, чего пока не хватает мировому футболу.

Вы же не идёте на баскетбольный матч НБА, чтобы просто посмотреть на баскетбол. Там есть шоу. Там есть перерыв, люди выходят потанцевать. Потом ещё один перерыв, фанаты выходят бросать мяч в кольцо. Перед игрой кто-то очень известный поёт национальный гимн. А в футболе игра длится 90 минут, и в перерыве ничего не происходит. Почему бы не сделать что-то интересное? Матчи чемпионата мира-2026 в Америке должны будут изменить восприятие футбола. Я думаю, это будет замечательно для всех.

33-летний бразилец участвовал в трёх чемпионатах мира и является лучшим бомбардиром сборной Бразилии за всю историю, забив 79 голов. Ранее стала известна зарплата футболиста в «Сантосе».

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Сантос  Неймар
Перевод с espn.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:18
мечты шоумена ! )
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT
вчера в 19:26
В футболе нет времени на шоу в перерыве. . Все хотят успеть в 🚾🚻.. 🤭
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:00
Это он так готовится смотреть матчи сборной Бразилии с трибуны)
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:56, ред.
"Там есть шоу. Там есть перерыв, люди выходят потанцевать..."

Неймар свой пост видимо из какого-то ночного клуба писал, не исключено, что прямо с танцпола.
Incredulous
Incredulous ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:55
По тому как играет Неймар, ему особой разницы не будет)
Futurista
Futurista
вчера в 17:47
Болельщики вытопчут поле, будешь 2-й тайм в огороде играть)...
dz3jmrqgucc6
dz3jmrqgucc6
вчера в 17:46
Ему лишь бы ни хрена не делать
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