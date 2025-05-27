Неймар хочет, чтобы на матчах ЧМ-2026 было больше элементов шоу

1748356302

вчера, 17:31

Футболист «Сантоса» сказал, что ему нравятся развлечения и атмосфера на спортивных мероприятиях в Северной Америке, чего пока не хватает мировому футболу.

Вы же не идёте на баскетбольный матч НБА , чтобы просто посмотреть на баскетбол. Там есть шоу. Там есть перерыв, люди выходят потанцевать. Потом ещё один перерыв, фанаты выходят бросать мяч в кольцо. Перед игрой кто-то очень известный поёт национальный гимн. А в футболе игра длится 90 минут, и в перерыве ничего не происходит. Почему бы не сделать что-то интересное? Матчи чемпионата мира-2026 в Америке должны будут изменить восприятие футбола. Я думаю, это будет замечательно для всех.

33-летний бразилец участвовал в трёх чемпионатах мира и является лучшим бомбардиром сборной Бразилии за всю историю, забив 79 голов. Ранее стала известна зарплата футболиста в «Сантосе».