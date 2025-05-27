Неймар хочет, чтобы на матчах ЧМ-2026 было больше элементов шоу

Футболист «Сантоса» Неймар сказал, что ему нравятся развлечения и атмосфера на спортивных мероприятиях в Северной Америке, чего пока не хватает мировому футболу.
Вы же не идёте на баскетбольный матч НБА, чтобы просто посмотреть на баскетбол. Там есть шоу. Там есть перерыв, люди выходят потанцевать. Потом ещё один перерыв, фанаты выходят бросать мяч в кольцо. Перед игрой кто-то очень известный поёт национальный гимн. А в футболе игра длится 90 минут, и в перерыве ничего не происходит. Почему бы не сделать что-то интересное? Матчи чемпионата мира-2026 в Америке должны будут изменить восприятие футбола. Я думаю, это будет замечательно для всех.
33-летний бразилец участвовал в трёх чемпионатах мира и является лучшим бомбардиром сборной Бразилии за всю историю, забив 79 голов. Ранее стала известна зарплата футболиста в «Сантосе».
Неймар свой пост видимо из какого-то ночного клуба писал, не исключено, что прямо с танцпола.
Неймар свой пост видимо из какого-то ночного клуба писал, не исключено, что прямо с танцпола.