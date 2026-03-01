«Брайтон» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772350549

вчера, 10:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» – «Ноттингем Форест», который состоится 1 марта 2026 года.

«Брайтон»

«Брайтон» проводит очень слабый отрезок сезона и лишь в последнем туре прервал длинную серию команды без побед. На данный момент коллектив располагается на 14 месте с 34 баллами и опережает на семь пунктов нынешнего соперника. Команда очень хочет победить и стать от зоны вылета еще дальше, тем самым одержав вторую победу подряд и добавив уверенности в своих силах.

Два последних матча «Брайтона» завершились выездным успехом с «Брайтоном» (2:0) и крупным поражением от «Ливерпуля» (0:3).

«Ноттингем Форест»

«Лесники» проиграли в ответной игре Лиги Европы, но прошли дальше по сумме двух поединков. Тем не менее, команда потратила много сил, что не очень хорошо в ситуации, когда она находится на грани зоны вылета. «Ноттингем Форест» занимает 17 место с 27 баллами и опережает «Вест Хэм» на два пункта, имея нынешнюю игру в запасе, поэтому будет рад любым очкам.

Два последних поединка «Ноттингем Форест» завершились поражениями от «Ливерпуля» в АПЛ (0:1) и неудачей с «Фенербахче» в Лиге Европы (1:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Брайтон» – 2.05

Ничья – 3.55

Победа «Ноттингем Форест» – 3.55

Статистика

«Брайтон» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ноттингем Форест» проиграл шесть из десяти последних выездных встреч во всех турнирах

«Брайтон» выиграл два матча из пяти последних с «лесниками» при одном поражении.

Прогноз

Поставить на победу «Брайтона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что «Брайтон» окажется сильнее за счет преимущества домашнего стадиона и усталости соперника после выступления в Лиге Европы.