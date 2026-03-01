«Ахмат» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772349760

вчера, 10:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – ЦСКА , который состоится 1 марта 2026 года.

«Ахмат»

«Ахмат» после провала в начале сезона смог исправить ситуацию и сейчас идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ . Команда набрала 22 балла и на пять пунктов опережает зону вылета. Тем не менее, у клуба есть проблемы со входом в игру после больших перерывов, поэтому наверняка у гостей будут шансы отличиться в воротах хозяев, которые они должны минимизировать.

Два последних товарищеских матча Ахмата» завершились ничьей с «Балтикой» (2:2) и победой над ОКМК (3:2).

ЦСКА

ЦСКА немного отстает от тройки лидеров, однако еще есть время и матчи, чтобы к лучшему изменить ситуацию. Московский клуб набрал 36 баллов и отстает от «Локомотива» на четыре пункта. В выездной игре с «Ахматом» от «армейцев» ждут уверенной игры, которая должна принести им победу и важные три балла в копилку.

Два последних товарищеских поединка ЦСКА завершились победами над «Локомтивом» (3:2) и «Ростовом» (3:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Ахмат» – 3.15

Ничья – 3.4

Победа ЦСКА – 2.4

Статистика

«Ахмат» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей ЦСКА на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

на выезде завершились исходом «обе забьют — нет» ЦСКА выиграл четыре из пяти последних встреч у «Ахмата»

Прогноз