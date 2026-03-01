«Ахмат» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – ЦСКА, который состоится 1 марта 2026 года.
«Ахмат»
«Ахмат» после провала в начале сезона смог исправить ситуацию и сейчас идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 22 балла и на пять пунктов опережает зону вылета. Тем не менее, у клуба есть проблемы со входом в игру после больших перерывов, поэтому наверняка у гостей будут шансы отличиться в воротах хозяев, которые они должны минимизировать.
Два последних товарищеских матча Ахмата» завершились ничьей с «Балтикой» (2:2) и победой над ОКМК (3:2).
ЦСКА
ЦСКА немного отстает от тройки лидеров, однако еще есть время и матчи, чтобы к лучшему изменить ситуацию. Московский клуб набрал 36 баллов и отстает от «Локомотива» на четыре пункта. В выездной игре с «Ахматом» от «армейцев» ждут уверенной игры, которая должна принести им победу и важные три балла в копилку.
Два последних товарищеских поединка ЦСКА завершились победами над «Локомтивом» (3:2) и «Ростовом» (3:1).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Ахмат» – 3.15
- Ничья – 3.4
- Победа ЦСКА – 2.4
Статистика
- «Ахмат» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть из десяти последних матчей ЦСКА на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»
- ЦСКА выиграл четыре из пяти последних встреч у «Ахмата»
Прогноз
Поставить на победу ЦСКА, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что «армейцы» будут выглядеть более стабильнее на поле в этот раз и смогут забить на один мяч больше соперника.