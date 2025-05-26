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В руководстве «Зенита» не планируется масштабных изменений

вчера, 08:27

Руководство «Зенита» опровергает информацию о предстоящих кадровых перестановках.

Несмотря на то что команда заняла второе место по итогам сезона в РПЛ, официальные представители клуба рассказали об отсутствии планов на смену тренерского состава или руководства.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном возвращении Максима Митрофанова в «Зенит» на пост председателя правления. Однако пресс-служба клуба заявила, что никаких переговоров по этому вопросу не велось и никаких кадровых изменений не планируется.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 18:06
Приветствую, Алексей!!!
А вот не скажи, Дружище. До сих пор, никто Семака не уволил, он по-прежнему у руля. Ну чтож, как видно, всех это устраивает, даже несмотря на испорченный юбилей...)))
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:58
Ну после таких игр и таких результатов, даже самый упертый согласится, что не все порядке в этом королевстве.Приветствую Виктор!🤝
felix
felix
вчера в 17:07
Поправьте, пожалуйста, заголовок так закралась ошибка: Руководству Зенита чемпионство в следующем году не особо и нужно...
альсато
альсато
вчера в 13:48
Когда мне говорят из ВСЕХ средств массовой информации, что подорожания не будет-то я сразу еду на базу и ЗАТАРИВАЮСЬ!))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:44
Дюков между тем глава Газпром нефти спонсора Зенита. А спонсор реальный и кадровую политику определять должен. Хот, с другой стороны деньги то не его, а государственные, что их считать то.?
112910415
112910415
вчера в 11:41
а зачем изменения ?
не вылетели же из РПЛ !
viv
viv
вчера в 10:41, ред.
Символично что юбилейный год 100 летия клуба Краснодар прервал гегемонию Зенита в чемпионате России, теперь в РПЛ чемпион Краснодар, ну и вишенка на торте остаться ещё и без трофея в кубке России проиграв ЦСКА. Правильно не надо никого за такой провал наказывать в клубе, молодцы.Проще накупить ещё кучу бразильцев авось повезет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:59
Я как то упустил момент с "саботажем" Динамо в решающих матчах.....
Слышал там какая то чебатуха была....поедем-непоедем....в Краснодар "Краснодар" поздравлять....
Кто в теме поясните...или выскажите свою точку зрения....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:47, ред.
Дюков свою работу делает хорошо...правильный руководитель....
Иными словами...Хозяин автосалона не несёт ответственности за водителя угодившего в аварию...даже на машине купленной в этом салоне.....

Но проверить на "права" данного водителя не мешало бы....
Как вообще выпускник условного 69-го ПТУ с правами вождения на трактор Беларусь оказался за рулём люксового автомобиля....))
kvhb8h4c5pb6
kvhb8h4c5pb6
вчера в 09:40
Похоже серебро их устроило.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:34, ред.
Какой текст, какие слова!!!
Вы ли это, Джек?! Неужели прозрели??? Ну хорошо, если так...)))
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:29
Вы забыли или специально не упомянули о том, что на совещание надо вызвать Дюкова и со всей строгостью спросить: как он смог такое допустить в юбилейный год?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:25
Доброго всем дня !!!!!
Извиняюсь за столь долгое отсутствие....на то были причины...

По теме...
Зачем менять то что приносит неплохой доход вне зависимости от результата.....
Краснодар с Победой в чемпионате !!!
Семак всё таки расписался в своей тренерской беспомощности...не смотря на всеобъемлемую лояльность и бесконечные вливания в состав....
Даже стажёру запасного физрука в средней школе трудней невыиграть чемпионат в положении Семака, чем выиграть......но Богданыч не сумел...Борисович не усмотрел....Иваныч не сдюжил....
Надо наверное экстренное совещание собрать...после юбилейного фуршета....на тему "А не мало ли средств выделяется для гарантированного первого места?"....
Результаты совещания ожидаемы....
1.Вдвое повысить стоимость состава...
2.Добавить 2-3 парома в неделю по маршруту "Сан Паоло - Санкт Петербург"...
3.Срочно трудоустроить Дзюбу вне игры...чтоб не мешал Семаку титулы брать....
4.Повысить премиальные за победу дома над Акроном и Крыльями до уровня ЛЧ.
5.Проработать окончательно лимит. Игроки стран БРИКС не должны считаться легионерами.
6.Обязательно пригласить на совещание представителей Судейского корпуса.Они должны наконец понять для чего, кого и почему работают не жалея ног и свистка своего.
И т.д........

Понятно что работа предстоит нехилая..придётся попотеть....но...
Навряд ли в один прекрасный день в дверь к Семаку раздаться звонок а там : "Здравствуйте, Я - Тренерский Гений, я принёс 7-е чемпионство".......
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:20
Главное в Ваших словах академии нет! Ну и Шурик Медведев "хорошо" сказал по этому поводу-мы готовим игроков для других команд!За одно это надо гнать ссаными тряпками!
b2qm6c8zh77f
b2qm6c8zh77f
вчера в 09:15
    ZenCh1
    ZenCh1
    вчера в 09:11
    Странно, но они не видят, что Зенит движется не туда. Это не игра, а мучение. Классных игроков по пальцам пересчитать можно, тренера по факту нет, академии нет. К следующему сезону ничего менять не хотят, разве что купят десятка два южноамериканцев, авось, парочка путных будет.
    Capral
    Capral
    вчера в 09:00, ред.
    Давно не приходилось мне сталкиваться с таким недальновидным руководством. Сами себе выставили приговор. Ну с ними всё ясно и давно, а что же думает сам Семак, неужели, даже после такого катастрофического провала останется?!
    Безнравственный, беспринципный НЕГОДЯЙ!!!!!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 08:36
    Думают опять десятками трансферов решить все проблемы
    drug01
    drug01
    вчера в 08:31
    , значит пока все довольны результатом и игрой..
    Гость
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