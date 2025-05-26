В руководстве «Зенита» не планируется масштабных изменений

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вчера, 08:27

Руководство «Зенита» опровергает информацию о предстоящих кадровых перестановках.

Несмотря на то что команда заняла второе место по итогам сезона в РПЛ , официальные представители клуба рассказали об отсутствии планов на смену тренерского состава или руководства.