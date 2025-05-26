В руководстве «Зенита» не планируется масштабных изменений

Руководство «Зенита» опровергает информацию о предстоящих кадровых перестановках.
Несмотря на то что команда заняла второе место по итогам сезона в РПЛ, официальные представители клуба рассказали об отсутствии планов на смену тренерского состава или руководства.
Ранее в СМИ появлялась информация о возможном возвращении Максима Митрофанова в «Зенит» на пост председателя правления. Однако пресс-служба клуба заявила, что никаких переговоров по этому вопросу не велось и никаких кадровых изменений не планируется.
А вот не скажи, Дружище. До сих пор, никто Семака не уволил, он по-прежнему у руля. Ну чтож, как видно, всех это устраивает, даже несмотря на испорченный юбилей...)))
А вот не скажи, Дружище. До сих пор, никто Семака не уволил, он по-прежнему у руля. Ну чтож, как видно, всех это устраивает, даже несмотря на испорченный юбилей...)))
не вылетели же из РПЛ !
не вылетели же из РПЛ !
Слышал там какая то чебатуха была....поедем-непоедем....в Краснодар "Краснодар" поздравлять....
Кто в теме поясните...или выскажите свою точку зрения....
Слышал там какая то чебатуха была....поедем-непоедем....в Краснодар "Краснодар" поздравлять....
Кто в теме поясните...или выскажите свою точку зрения....
Иными словами...Хозяин автосалона не несёт ответственности за водителя угодившего в аварию...даже на машине купленной в этом салоне.....
Но проверить на "права" данного водителя не мешало бы....
Как вообще выпускник условного 69-го ПТУ с правами вождения на трактор Беларусь оказался за рулём люксового автомобиля....))
Иными словами...Хозяин автосалона не несёт ответственности за водителя угодившего в аварию...даже на машине купленной в этом салоне.....
Но проверить на "права" данного водителя не мешало бы....
Как вообще выпускник условного 69-го ПТУ с правами вождения на трактор Беларусь оказался за рулём люксового автомобиля....))
Вы ли это, Джек?! Неужели прозрели??? Ну хорошо, если так...)))
Вы ли это, Джек?! Неужели прозрели??? Ну хорошо, если так...)))
Извиняюсь за столь долгое отсутствие....на то были причины...
По теме...
Зачем менять то что приносит неплохой доход вне зависимости от результата.....
Краснодар с Победой в чемпионате !!!
Семак всё таки расписался в своей тренерской беспомощности...не смотря на всеобъемлемую лояльность и бесконечные вливания в состав....
Даже стажёру запасного физрука в средней школе трудней невыиграть чемпионат в положении Семака, чем выиграть......но Богданыч не сумел...Борисович не усмотрел....Иваныч не сдюжил....
Надо наверное экстренное совещание собрать...после юбилейного фуршета....на тему "А не мало ли средств выделяется для гарантированного первого места?"....
Результаты совещания ожидаемы....
1.Вдвое повысить стоимость состава...
2.Добавить 2-3 парома в неделю по маршруту "Сан Паоло - Санкт Петербург"...
3.Срочно трудоустроить Дзюбу вне игры...чтоб не мешал Семаку титулы брать....
4.Повысить премиальные за победу дома над Акроном и Крыльями до уровня ЛЧ.
5.Проработать окончательно лимит. Игроки стран БРИКС не должны считаться легионерами.
6.Обязательно пригласить на совещание представителей Судейского корпуса.Они должны наконец понять для чего, кого и почему работают не жалея ног и свистка своего.
И т.д........
Понятно что работа предстоит нехилая..придётся попотеть....но...
Навряд ли в один прекрасный день в дверь к Семаку раздаться звонок а там : "Здравствуйте, Я - Тренерский Гений, я принёс 7-е чемпионство".......
Извиняюсь за столь долгое отсутствие....на то были причины...
По теме...
Зачем менять то что приносит неплохой доход вне зависимости от результата.....
Краснодар с Победой в чемпионате !!!
Семак всё таки расписался в своей тренерской беспомощности...не смотря на всеобъемлемую лояльность и бесконечные вливания в состав....
Даже стажёру запасного физрука в средней школе трудней невыиграть чемпионат в положении Семака, чем выиграть......но Богданыч не сумел...Борисович не усмотрел....Иваныч не сдюжил....
Надо наверное экстренное совещание собрать...после юбилейного фуршета....на тему "А не мало ли средств выделяется для гарантированного первого места?"....
Результаты совещания ожидаемы....
1.Вдвое повысить стоимость состава...
2.Добавить 2-3 парома в неделю по маршруту "Сан Паоло - Санкт Петербург"...
3.Срочно трудоустроить Дзюбу вне игры...чтоб не мешал Семаку титулы брать....
4.Повысить премиальные за победу дома над Акроном и Крыльями до уровня ЛЧ.
5.Проработать окончательно лимит. Игроки стран БРИКС не должны считаться легионерами.
6.Обязательно пригласить на совещание представителей Судейского корпуса.Они должны наконец понять для чего, кого и почему работают не жалея ног и свистка своего.
И т.д........
Понятно что работа предстоит нехилая..придётся попотеть....но...
Навряд ли в один прекрасный день в дверь к Семаку раздаться звонок а там : "Здравствуйте, Я - Тренерский Гений, я принёс 7-е чемпионство".......
Безнравственный, беспринципный НЕГОДЯЙ!!!!!!!
Безнравственный, беспринципный НЕГОДЯЙ!!!!!!!