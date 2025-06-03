IFAB изменил правило при двойном касании во время пенальти

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сегодня, 16:59

Согласно новым правилам, принятым Международным советом футбольных ассоциаций ( IFAB ), если пенальти со случайным двойным касанием мяча был реализован, он должен быть исполнен повторно.

Если игрок не забивает такой одиннадцатиметровый, судья должен назначить непрямой штрафной удар, если действие не несёт прямой выгоды для обороняющейся команды. В послематчевой серии в этом случае пенальти будет засчитан как нереализованный.

В случае, если игрок при исполнении пенальти намеренно касается мяча обеими ногами или касается его во второй раз до того, как это сделает другой игрок, будет назначаться прямой штрафной удар. В серии пенальти такая попытка будет считаться нереализованной.

Изменения вступят в силу с 1 июля. Вопрос о пересмотре правила был поднят в связи с незасчитанным пенальти форварда «Атлетико» в послематчевой серии 11-метровых с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игрок сделал два касания в момент удара и гол отменили.