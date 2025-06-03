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IFAB изменил правило при двойном касании во время пенальти

сегодня, 16:59
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

Согласно новым правилам, принятым Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), если пенальти со случайным двойным касанием мяча был реализован, он должен быть исполнен повторно.

Если игрок не забивает такой одиннадцатиметровый, судья должен назначить непрямой штрафной удар, если действие не несёт прямой выгоды для обороняющейся команды. В послематчевой серии в этом случае пенальти будет засчитан как нереализованный.

В случае, если игрок при исполнении пенальти намеренно касается мяча обеими ногами или касается его во второй раз до того, как это сделает другой игрок, будет назначаться прямой штрафной удар. В серии пенальти такая попытка будет считаться нереализованной.

Изменения вступят в силу с 1 июля. Вопрос о пересмотре правила был поднят в связи с незасчитанным пенальти форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса в послематчевой серии 11-метровых с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игрок сделал два касания в момент удара и гол отменили.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 19:25
Привет, Дружище!!!
Особенно, в этих танцах омерзителен и неприятен старая кляча Левандовски. Причем, он не просто подпрыгивает и танцует, но еще и делает паузы перед ударом, которые, по правилам делать не разрешается.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:19
Привет, Дружище!!!
На счёт танцев во время пробития пенальти абсолютно поддерживаю! Как же бесят эти прыжки дикой лани перед мячом. Это как минимум не честно по отношению к вратарю. Почему-то голкиперу до удара нельзя сходить с "ленточки", а бьющему пенальти можно вытанцовывать перед мячом, и меняя темп разбега. Да и выглядит это уже не как футбол, а как какое-то шоу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:13
Хитро-непонятно наворочали...
Incredulous
Incredulous ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:12
Чеферина это особо не волнует. Его, вообще, ничего не волнует кроме денег.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:09
Тут при назначение рядового пенальти , требуется несколько минут для подтверждение ( сначала за судьёй полкоманды одного соперника ходит , потом другого, потом он почесав "репу" идёт на несколько минут смотреть монитор) , а если возникнет подобная ситуация то процедура рассмотрения увеличиться ещё на какое то время . Возьмём ещё несколько спорных ситуаций по ходу матча (офсайды , вынесение наказаний требующих уточнения и прочие задержки) , да мало ещё чего изменят и дополнят. Так на игру времени совсем не остаётся...)))
9tvzx4pg29u3
9tvzx4pg29u3
сегодня в 18:24
С 1 июля будем смотреть результат!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:17
Уж сишком наворотили - без бутылки не разберешь...
Capral
Capral
сегодня в 17:24
Очередная тупость и глупость. Они лучше запретили бы танцы с подскоками, перед мячом, во время пробития пенальти.
Гость
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