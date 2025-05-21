Сборные стран-хозяек Евро-2028 будут участвовать в отборе

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вчера, 16:45

Исполком УЕФА утвердил новый формат квалификации на предстоящий чемпионат Европы 2028 года, который состоится в Великобритании и Ирландии.

Страны-организаторы — Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс — не получат автоматическую путевку в финальную стадию турнира. Вместо этого они примут участие в отборочных матчах и будут распределены по разным группам.

Отборочный турнир будет состоять из 12 групп по 4-5 команд. В финальную часть автоматически попадут по одной команде из каждой группы, занявшей первое место, а также 8 лучших вторых команд. Дополнительные два места отводятся по результатам турнира для двух команд из принимающих стран, которые не прошли квалификацию, но показали лучшие результаты.

Остальные участники определятся через стыковые матчи: команды, занявшие вторые места в группах, а также победители групп, не прошедшие квалификацию через Лигу наций-2026/27, сражаются за оставшиеся места.