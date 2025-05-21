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Сборные стран-хозяек Евро-2028 будут участвовать в отборе

вчера, 16:45

Исполком УЕФА утвердил новый формат квалификации на предстоящий чемпионат Европы 2028 года, который состоится в Великобритании и Ирландии.

Страны-организаторы — Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс — не получат автоматическую путевку в финальную стадию турнира. Вместо этого они примут участие в отборочных матчах и будут распределены по разным группам.

Отборочный турнир будет состоять из 12 групп по 4-5 команд. В финальную часть автоматически попадут по одной команде из каждой группы, занявшей первое место, а также 8 лучших вторых команд. Дополнительные два места отводятся по результатам турнира для двух команд из принимающих стран, которые не прошли квалификацию, но показали лучшие результаты.

Остальные участники определятся через стыковые матчи: команды, занявшие вторые места в группах, а также победители групп, не прошедшие квалификацию через Лигу наций-2026/27, сражаются за оставшиеся места.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ j8h8n7k79v32 (раскрыть)
вчера в 18:41
Тогда б чемпионат мира 18-го года прошел без нашей дружины.
j8h8n7k79v32
j8h8n7k79v32
вчера в 18:07
Давно надо было убрать эту привелегию
Гость
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