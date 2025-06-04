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Мастантуоно заинтересован в переходе в «Реал»

сегодня, 17:12

«Пари Сен-Жермен» считается главным претендентом на 17-летнего вингера Франко Мастантуоно из «Ривер Плейт».

«Реал Мадрид» ранее проявлял интерес к Мастантуоно, однако не стремился выплачивать 45 млн евро за футболиста. Теперь мадридцы начали переговоры с представителями игрока.

По информации источника, сам вингер предпочитает перейти в «Реал Мадрид», а не в ПСЖ.

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Все комментарии
AKH
AKH
сегодня в 18:16
Дай боже подписать его Реалу. Наконец то в Париже ни одного быдлоарга. Сразу КЛЧ. И семейная атмосфера. На надо все портить.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:19
Понятно.
Есть ещё один вопрос.
Каждый день выдаётся по 2000 очков для ставок, их обязательно тратить в этот же день или как в основе их можно копить и сделать много ставок, к примеру 30 числа?
Гость
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