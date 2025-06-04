Мастантуоно заинтересован в переходе в «Реал»

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сегодня, 17:12

«Пари Сен-Жермен» считается главным претендентом на 17-летнего вингера из «Ривер Плейт».

«Реал Мадрид» ранее проявлял интерес к Мастантуоно, однако не стремился выплачивать 45 млн евро за футболиста. Теперь мадридцы начали переговоры с представителями игрока.