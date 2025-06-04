Мастантуоно заинтересован в переходе в «Реал»

«Пари Сен-Жермен» считается главным претендентом на 17-летнего вингера Франко Мастантуоно из «Ривер Плейт».
«Реал Мадрид» ранее проявлял интерес к Мастантуоно, однако не стремился выплачивать 45 млн евро за футболиста. Теперь мадридцы начали переговоры с представителями игрока.
По информации источника, сам вингер предпочитает перейти в «Реал Мадрид», а не в ПСЖ.
Есть ещё один вопрос.
Каждый день выдаётся по 2000 очков для ставок, их обязательно тратить в этот же день или как в основе их можно копить и сделать много ставок, к примеру 30 числа?
Есть ещё один вопрос.
Каждый день выдаётся по 2000 очков для ставок, их обязательно тратить в этот же день или как в основе их можно копить и сделать много ставок, к примеру 30 числа?