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Агент Жемалетдинова: «Мы ведём переговоры с ЦСКА по новому контракту»

сегодня, 14:11

Агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичёв сообщил, что игрок ведёт переговоры о продлении контракта с «армейцами».

Мы ведём переговоры с ЦСКА по новому контракту. Детали на данный момент не хочется раскрывать, потому что нет свершившегося факта. Думаю, что в ближайшее время мы сможем что-то сказать.

Напомним, Жемалетдинов выступает за ЦСКА с июля 2024 года. Его текущий контракт истекает 30 июня. В прошедшем сезоне 28-летний атакующий полузащитник сыграл 29 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Ранее ЦСКА рассказал о планах на межсезонье.

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Все комментарии
Датак
Датак
сегодня в 15:07
какой от него толк? с гораздо большим успехом можно из молодёжи кого то дернуть
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:55
Игрок замены. Нужен ли? Николичу виднее.
Своих надо наигрывать.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:26, ред.
А так ли нужен этот игрок ЦСКА? Да он довольно известный футболист, но не звезда. Правда у армейцев есть один огромный плюс - они очень редко переплачивают за трансферы и не назначают игрокам заоблачные зарплаты. Раньше так работала Бавария. ЦСКА умеет экономить деньги. У них нет бесполезных игроков.
fyje529qnprq
fyje529qnprq
сегодня в 14:13
Его нужно сохранять, вполне добротный игрок.
Гость
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