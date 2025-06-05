Агент Жемалетдинова: «Мы ведём переговоры с ЦСКА по новому контракту»

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сегодня, 14:11

Агент полузащитника ЦСКА сообщил, что игрок ведёт переговоры о продлении контракта с «армейцами».

Мы ведём переговоры с ЦСКА по новому контракту. Детали на данный момент не хочется раскрывать, потому что нет свершившегося факта. Думаю, что в ближайшее время мы сможем что-то сказать.

Напомним, Жемалетдинов выступает за ЦСКА с июля 2024 года. Его текущий контракт истекает 30 июня. В прошедшем сезоне 28-летний атакующий полузащитник сыграл 29 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.