Агент Жемалетдинова: «Мы ведём переговоры с ЦСКА по новому контракту»

Агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичёв сообщил, что игрок ведёт переговоры о продлении контракта с «армейцами».
Мы ведём переговоры с ЦСКА по новому контракту. Детали на данный момент не хочется раскрывать, потому что нет свершившегося факта. Думаю, что в ближайшее время мы сможем что-то сказать.
Напомним, Жемалетдинов выступает за ЦСКА с июля 2024 года. Его текущий контракт истекает 30 июня. В прошедшем сезоне 28-летний атакующий полузащитник сыграл 29 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.
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Своих надо наигрывать.
Своих надо наигрывать.