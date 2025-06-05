«Спартак» близок к подписанию Мартирены

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сегодня, 19:03

«Спартак» скоро сделает предложение аргентинскому «Расингу» по защитнику на сумму 10 миллионов долларов.

По информации журналиста Германа Гарсии Гровы, после подачи этого предложения 25-летний игрок подпишет долгосрочный контракт.

Также уточняется, что клуб из Авельянеды владеет 70% прав на Мартирену, а оставшиеся 30% принадлежат «Ливерпулю» из Монтевидео.