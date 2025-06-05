«Спартак» близок к подписанию Мартирены

«Спартак» скоро сделает предложение аргентинскому «Расингу» по защитнику Гастону Мартирене на сумму 10 миллионов долларов.
По информации журналиста Германа Гарсии Гровы, после подачи этого предложения 25-летний игрок подпишет долгосрочный контракт.
Также уточняется, что клуб из Авельянеды владеет 70% прав на Мартирену, а оставшиеся 30% принадлежат «Ливерпулю» из Монтевидео.
Как пишут в ИХ прессе - один из лучших крайних защитников чемпионата Аргентины, однако в сборную Уругвая не приглашается.
Зарабатывает где-то 260 000 евро в год
Осенью прошлого года хотел приобрести Краснодар: предлагали 4, 5 млн гейро, но Расинг гордо отказался.
Зимой, в декабре 2024-го Зенит "покушался" и предлагал 9 миллионов, точнее, 6+3 и 15% от перепродажи.
Расинг сказал "маловато будет".
А сейчас Спартак уже по проторенной другими дорожке пошёл)).
Что, игрок-то получается неплохой?
Ладно, посмотрим, как там и что с "предложением" будет...
Как пишут в ИХ прессе - один из лучших крайних защитников чемпионата Аргентины, однако в сборную Уругвая не приглашается.
Зарабатывает где-то 260 000 евро в год
Осенью прошлого года хотел приобрести Краснодар: предлагали 4, 5 млн гейро, но Расинг гордо отказался.
Зимой, в декабре 2024-го Зенит "покушался" и предлагал 9 миллионов, точнее, 6+3 и 15% от перепродажи.
Расинг сказал "маловато будет".
А сейчас Спартак уже по проторенной другими дорожке пошёл)).
Что, игрок-то получается неплохой?
Ладно, посмотрим, как там и что с "предложением" будет...
Будут давать шансы, но играть будет Денисов. Согласны?))
Я логики не нахожу, играет Рябчук потому что он более дорогой (оба игрока Леги)
Будут давать шансы, но играть будет Денисов. Согласны?))
Я логики не нахожу, играет Рябчук потому что он более дорогой (оба игрока Леги)
Представители Спартака пошли ПИСАТЬ... )
Сейчас попробую себе представить, КАК ЭТО было:
"- Ну, чё там? Мартирена продаётся?
- Ну-у-у-у-у... Может, продаётся.... А сколько выложите за него?
- Десятку!
- Продано! Идите пишите официальное предложение.
- У-р-р-р-р-р-а-а-а-а-а!!! Бежим писать!!!"
Почему именно в ТАКОМ виде представил себе это?
Уж очень быстро и легко согласились...
Как бы очередное 73о Спартаку не всучили....
Хорошо, если ошибусь с прогнозом...
Представители Спартака пошли ПИСАТЬ... )
Сейчас попробую себе представить, КАК ЭТО было:
"- Ну, чё там? Мартирена продаётся?
- Ну-у-у-у-у... Может, продаётся.... А сколько выложите за него?
- Десятку!
- Продано! Идите пишите официальное предложение.
- У-р-р-р-р-р-а-а-а-а-а!!! Бежим писать!!!"
Почему именно в ТАКОМ виде представил себе это?
Уж очень быстро и легко согласились...
Как бы очередное 73о Спартаку не всучили....
Хорошо, если ошибусь с прогнозом...