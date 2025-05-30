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Сборная России поздравила Головина с днём рождения

вчера, 09:38

Пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения Александра Головина, ныне выступающего за «Монако». Сегодня, 30 мая 2025 года, российскому полузащитнику исполняется 29 лет.

Поздравляем с днём рождения полузащитника сборной России! Желаем Саше бодрости духа, счастья, больших побед и исполнения всех желаний!

Игрок не был вызван на предстоящие матчи сборной России с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:31
Мну пропустил травму.
Спасибо за точную причину отсутствия товарища, теперь всё логично.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:15
Олег, все просто. С возрастом не ты фантазиями управляешь, а они тобой. У игрока сб
России день рождения. Он не вызван из-за травмы. Но его поздравляют с днём рождения. Что этих фактах ранит твою КБ душу? Только честно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:50
Что то непонятно - Головин сборник или отборник?
На два маячащих матча не вызван и на тебе бабушка Юрьев день, поздравления...
Кстати, что то не припомню такую старую традицию, чтобы поздравляли "сборников" или не ту прессу читаю...)
Гость
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