Сборная России поздравила Головина с днём рождения

Пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения Александра Головина, ныне выступающего за «Монако». Сегодня, 30 мая 2025 года, российскому полузащитнику исполняется 29 лет.
Поздравляем с днём рождения полузащитника сборной России! Желаем Саше бодрости духа, счастья, больших побед и исполнения всех желаний!
Игрок не был вызван на предстоящие матчи сборной России с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).
Спасибо за точную причину отсутствия товарища, теперь всё логично.
Спасибо за точную причину отсутствия товарища, теперь всё логично.
России день рождения. Он не вызван из-за травмы. Но его поздравляют с днём рождения. Что этих фактах ранит твою КБ душу? Только честно
России день рождения. Он не вызван из-за травмы. Но его поздравляют с днём рождения. Что этих фактах ранит твою КБ душу? Только честно
На два маячащих матча не вызван и на тебе бабушка Юрьев день, поздравления...
Кстати, что то не припомню такую старую традицию, чтобы поздравляли "сборников" или не ту прессу читаю...)
На два маячащих матча не вызван и на тебе бабушка Юрьев день, поздравления...
Кстати, что то не припомню такую старую традицию, чтобы поздравляли "сборников" или не ту прессу читаю...)