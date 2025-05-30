Сборная России поздравила Головина с днём рождения

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вчера, 09:38

Пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения , ныне выступающего за «Монако». Сегодня, 30 мая 2025 года, российскому полузащитнику исполняется 29 лет.

Поздравляем с днём рождения полузащитника сборной России! Желаем Саше бодрости духа, счастья, больших побед и исполнения всех желаний!

Игрок не был вызван на предстоящие матчи сборной России с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).