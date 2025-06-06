«Аталанта» хочет назначить Юрича главным тренером

«Аталанта» склоняется к тому, чтобы назначить хорватского специалиста Ивана Юрича на пост главного тренера.
По данным источника, сегодня в клубе будет принято окончательное решение по поводу нового наставника команды. В последние часы в «Аталанте» решили, что Юрич – более предпочтительный кандидат, чем Тиаго Мотта, слухи о назначении которого появлялись ранее.
С декабря 2024 по апрель 2025 года Юрич возглавлял английский «Саутгемптон».
Не никаких доказательств, что были соревнования именно между мной и протоном.
Возможно с его стороны наверное было, но я был не в курсе.
Но ему мало моих слов, он начинает, что то придумывать.
Сначала он делает скрин какого то комментария где кто то делает на него ставку, но обо мне даже слова нет.
Потом заявляет,что даже арбитр был пользователь shlomo.
Интересно, что shlomo скажет на это.
Ну и апогей всему выкладывает фотошоп где якобы мы соревнуемся.
Ну во первых можно копирывать ставки у любого пользователя, данная информация доступна для всех.
Но и тут прокол вышел.
В фотошопе ставки у "протона" сделаны в декабре месяце, а якобы у меня в октябре.
Как так можно было проколоться на ровном месте?
Протон писал на меня жалобу, так как я считаю, что он занимается провокациями в мою сторону.
Ну, а как назвать все эти его действия? Это чистая провокация!!!
Зачем ты всё это делаешь? Чего ты хочешь добиться?
Не никаких доказательств, что были соревнования именно между мной и протоном.
Возможно с его стороны наверное было, но я был не в курсе.
Но ему мало моих слов, он начинает, что то придумывать.
Сначала он делает скрин какого то комментария где кто то делает на него ставку, но обо мне даже слова нет.
Потом заявляет,что даже арбитр был пользователь shlomo.
Интересно, что shlomo скажет на это.
Ну и апогей всему выкладывает фотошоп где якобы мы соревнуемся.
Ну во первых можно копирывать ставки у любого пользователя, данная информация доступна для всех.
Но и тут прокол вышел.
В фотошопе ставки у "протона" сделаны в декабре месяце, а якобы у меня в октябре.
Как так можно было проколоться на ровном месте?
Протон писал на меня жалобу, так как я считаю, что он занимается провокациями в мою сторону.
Ну, а как назвать все эти его действия? Это чистая провокация!!!
Зачем ты всё это делаешь? Чего ты хочешь добиться?