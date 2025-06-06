«Аталанта» хочет назначить Юрича главным тренером

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вчера, 12:48

«Аталанта» склоняется к тому, чтобы назначить хорватского специалиста на пост главного тренера.

По данным источника, сегодня в клубе будет принято окончательное решение по поводу нового наставника команды. В последние часы в «Аталанте» решили, что Юрич – более предпочтительный кандидат, чем , слухи о назначении которого появлялись ранее.

С декабря 2024 по апрель 2025 года Юрич возглавлял английский «Саутгемптон».