Тедеско может возглавить новичка итальянской Серии А

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вчера, 14:08

Бывший главный тренер сборной Бельгии и московского «Спартака» может оказаться в итальянском клубе «Пиза».

Как сообщает источник, в ближайшее время специалист проведёт встречу с руководством команды. Стороны обсудят возможное сотрудничество и оценят шансы на достижение соглашения. Боссы клуба рассматривают 39-летнего немца как одного из главных кандидатов на пост тренера.

Сейчас «Пизу» возглавляет , с которым команда заняла второе место в Серии B и поднялась в высший дивизион.