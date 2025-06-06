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Тедеско может возглавить новичка итальянской Серии А

вчера, 14:08

Бывший главный тренер сборной Бельгии и московского «Спартака» Доменико Тедеско может оказаться в итальянском клубе «Пиза».

Как сообщает источник, в ближайшее время специалист проведёт встречу с руководством команды. Стороны обсудят возможное сотрудничество и оценят шансы на достижение соглашения. Боссы клуба рассматривают 39-летнего немца как одного из главных кандидатов на пост тренера.

Сейчас «Пизу» возглавляет Филиппо Индзаги, с которым команда заняла второе место в Серии B и поднялась в высший дивизион.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:53
Если бы не его агент, он да-а-авно уже разносчиком еды был.
Но агент у него очень пробивной.
drug01
drug01
вчера в 14:14
Этот тренер постоянно шагает по новым командам! Когда же он остановиться..
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