Тедеско может возглавить новичка итальянской Серии А

Бывший главный тренер сборной Бельгии и московского «Спартака» Доменико Тедеско может оказаться в итальянском клубе «Пиза».
Как сообщает источник, в ближайшее время специалист проведёт встречу с руководством команды. Стороны обсудят возможное сотрудничество и оценят шансы на достижение соглашения. Боссы клуба рассматривают 39-летнего немца как одного из главных кандидатов на пост тренера.
Сейчас «Пизу» возглавляет Филиппо Индзаги, с которым команда заняла второе место в Серии B и поднялась в высший дивизион.
Но агент у него очень пробивной.
Но агент у него очень пробивной.