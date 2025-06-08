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Аленичев: «Решение продлить контракт со Станковичем — абсолютно верное»

вчера, 22:13

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает правильным решение руководства «красно-белых» продлить контракт с сербским специалистом Деяном Станковичем.

Главным тренером «Спартака» обязательно стал бы зарубежный специалист. Пришёл бы сейчас другой иностранец, и опять была бы перестройка состава, тренер приглашал бы нужных ему игроков и так далее. Так что абсолютно верное решение оставить Станковича.

Деян Станкович продлил контракт с командой до 2027 года. «Спартак» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 57 очков.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:36
Можно много рассуждать о сказанном Аленичевом, но только правоту его слов и решение руководства Спартака по. Станковичу можно будет определить лишь через полгода.
7dzcq7rr6wwq
7dzcq7rr6wwq
сегодня в 04:26
Постоянно менять тренеров не очень хорошо, нужно дать ещё один сезон проявить себя.
p2hgzep2ytgx
p2hgzep2ytgx
сегодня в 00:24
Нужно дать истеричке поработать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:03
До не давнего времени был лучшего мнения о Д. Аленичеве, как о адекватном футбольном специалисте , но последние его высказывания вызывают в этом определённые сомнения...
Futurista
Futurista
вчера в 22:50
Станкович остаётся у станка..."болванки" точить)...
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:28, ред.
Алень начинает рассуждать, как главный бухгалтер клуба.
Дескать, раз совет директоров постоянно хочет назначить главным тренером только иностранца, то, с точки зрения финансовых затрат, оставление борова в должности - самое верное решение.
Что, наш депутат экстерном закончил бухгалтерский колледж???
))

А ИГРА?
А направленность , если уж "СПАРТАК - НАРОДНАЯ КОМАНДА", на поиск, выявление, приглашение и ВСТРАИВАНИЕ в команду НАШИХ талантливых парней?
Об ЭТОМ "народный депутат" никогда не думал???
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:21, ред.
Не смотря на то что Станкович ничего сделать не сможет полезного должен согласиться с высказыванием оратора, действительно Спартаку давно пора треснуться головой об дно чтобы прийти в себя, а для этого Станкович чуть ли не лучший кандидат. Может даже пошумим в стыках в следующем сезоне. Единственное что вряд ли в Лукойле выводы сделают, чтобы выводы сделать надо сначала правду научиться признавать, правду о том что ничего у них в футболе никогда не получится. Короче треснуться конечно лучше об пердив, авось допрёт наконец
Гость
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