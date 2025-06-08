Аленичев: «Решение продлить контракт со Станковичем — абсолютно верное»

Бывший главный тренер «Спартака» считает правильным решение руководства «красно-белых» продлить контракт с сербским специалистом .

Главным тренером «Спартака» обязательно стал бы зарубежный специалист. Пришёл бы сейчас другой иностранец, и опять была бы перестройка состава, тренер приглашал бы нужных ему игроков и так далее. Так что абсолютно верное решение оставить Станковича.