Аленичев: «Решение продлить контракт со Станковичем — абсолютно верное»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает правильным решение руководства «красно-белых» продлить контракт с сербским специалистом Деяном Станковичем.
Главным тренером «Спартака» обязательно стал бы зарубежный специалист. Пришёл бы сейчас другой иностранец, и опять была бы перестройка состава, тренер приглашал бы нужных ему игроков и так далее. Так что абсолютно верное решение оставить Станковича.
Деян Станкович продлил контракт с командой до 2027 года. «Спартак» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 57 очков.
Дескать, раз совет директоров постоянно хочет назначить главным тренером только иностранца, то, с точки зрения финансовых затрат, оставление борова в должности - самое верное решение.
Что, наш депутат экстерном закончил бухгалтерский колледж???
))
А ИГРА?
А направленность , если уж "СПАРТАК - НАРОДНАЯ КОМАНДА", на поиск, выявление, приглашение и ВСТРАИВАНИЕ в команду НАШИХ талантливых парней?
Об ЭТОМ "народный депутат" никогда не думал???
Дескать, раз совет директоров постоянно хочет назначить главным тренером только иностранца, то, с точки зрения финансовых затрат, оставление борова в должности - самое верное решение.
Что, наш депутат экстерном закончил бухгалтерский колледж???
))
А ИГРА?
А направленность , если уж "СПАРТАК - НАРОДНАЯ КОМАНДА", на поиск, выявление, приглашение и ВСТРАИВАНИЕ в команду НАШИХ талантливых парней?
Об ЭТОМ "народный депутат" никогда не думал???