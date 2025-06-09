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Осинькин: «Считаю, что мы хорошо поработали в „Крыльях“»

вчера, 13:40

Российский тренер Игорь Осинькин подвёл итоги своей работы в «Крыльях Советов».

Пять лет в «Крыльях» — это хороший период. Мы понимаем, что возможности имеют определённый потолок. Считаю, что, исходя из возможностей, мы хорошо поработали. Яркий первый сезон в ФНЛ. Достаточно ровно мы провели четыре сезона в РПЛ. Игроки, которые прошли через нас, вышли на другой уровень. Было качество игры. Мы можем сказать, что это была хорошая работа.

Напомним, Осинькин тренировал «Крылья Советов» с лета 2020 года до мая текущего года. Под его руководством самарцы стали чемпионами в Первой лиге.

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протон
протон
вчера в 16:40
По умению ставить игру при ограниченных ресурсах и постоянной текучке кадров, по управлению составом, Игорь Витальевич безусловно лучший тренер КС за обозримую историю.
Напрашиваются сравнения с Гаджиевым и Тархановым, но Осинькин, в сравнении с ними, выстраивал команду после больших распродаж несколько раз, ни капли не изменяя своему стилю, своим взглядам на футбол.
Это заслуживает огромного уважения.
Осинькин будет востребован как тренер и ему не надо будет маячить на Матч ТВ в роли футбольного эксперта, дожидаясь очередного приглашения в футбольный клуб. Умеет работать с молодежью и решать поставленные перед ним задачи с имеющимися в его распоряжении игроками. В КС слишком много было интриг и закулисной возни вокруг него.
bbbra3fh5bgc
bbbra3fh5bgc
вчера в 13:55
Результат был хороший а после.....
Гость
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