Осинькин: «Считаю, что мы хорошо поработали в „Крыльях“»

Российский тренер подвёл итоги своей работы в «Крыльях Советов».

Пять лет в «Крыльях» — это хороший период. Мы понимаем, что возможности имеют определённый потолок. Считаю, что, исходя из возможностей, мы хорошо поработали. Яркий первый сезон в ФНЛ . Достаточно ровно мы провели четыре сезона в РПЛ . Игроки, которые прошли через нас, вышли на другой уровень. Было качество игры. Мы можем сказать, что это была хорошая работа.