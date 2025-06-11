Доннарумма и ПСЖ не могут согласовать продление контракта

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб уже в ближайшее время.
По информации источника, парижская команда не может договориться с игроком о продлении контракта. Итальянским голкипером уже интересуются многие клубы, в том числе «Манчестер Юнайтед». ПСЖ оценивает Доннарумму в 40 млн евро.
В завершившемся сезоне голкипер принял участие в 40 матчах, где пропустил 39 голов.
какой-то русский чудик под ногами путается.
какой-то русский чудик под ногами путается.
Проблема по контракту какая, авторы ??!! ( facepalm ).
Проблема по контракту какая, авторы ??!! ( facepalm ).