Доннарумма и ПСЖ не могут согласовать продление контракта

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вчера, 11:09

Вратарь «Пари Сен-Жермен» может покинуть клуб уже в ближайшее время.

По информации источника, парижская команда не может договориться с игроком о продлении контракта. Итальянским голкипером уже интересуются многие клубы, в том числе «Манчестер Юнайтед». ПСЖ оценивает Доннарумму в 40 млн евро.

В завершившемся сезоне голкипер принял участие в 40 матчах, где пропустил 39 голов.