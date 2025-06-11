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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

Доннарумма и ПСЖ не могут согласовать продление контракта

вчера, 11:09

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб уже в ближайшее время.

По информации источника, парижская команда не может договориться с игроком о продлении контракта. Итальянским голкипером уже интересуются многие клубы, в том числе «Манчестер Юнайтед». ПСЖ оценивает Доннарумму в 40 млн евро.

В завершившемся сезоне голкипер принял участие в 40 матчах, где пропустил 39 голов.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 16:16
А почему ему не торговаться? ЛЧ выиграл, возраст самый прекрасный, и ещё
какой-то русский чудик под ногами путается.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:06
Сафонов затаил дыхание в предвкушении)))
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 14:46
Райола выпросит в контракт еще + 3млн и с этого получит 1млн, поэтому бьется до последнего )
sv_1969
sv_1969 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:17
тоже недавно только узнал
Romeo 777
Romeo 777 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:09
А вот этого я не знал 👍🏽
sv_1969
sv_1969 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 13:20, ред.
Его сын ведет дела вроде (Футбольный агент Энцо Райола, представляющий интересы голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о будущем итальянского вратаря во французском клубе.) выборка из статьи
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:15
Шансы стать номером один в ПСЖ у Сафонова повышаются.
neq3892y299h
neq3892y299h
вчера в 12:57
Доннарумма похоже просит убрать Сафонова.
Romeo 777
Romeo 777 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:34
Райола же умер 3 года назад
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:26
Половинчатые новости имеют статус сплетен.
Проблема по контракту какая, авторы ??!! ( facepalm ).
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:21
Походу уже лыжи навострил.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:11
Ну пускай идёт Манчестер Юнайтед прозябать на дне АПЛ
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:11
Райола делает свое дело
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