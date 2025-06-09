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Итальянская «Брешиа» прекращает своё существование

вчера, 22:34

Итальянский клуб «Брешиа» был исключён из профессиональных лиг страны после того, как не смог погасить долг в размере 3 млн евро.

«Брешиа» должна была выплатить задолженность по зарплате за последние два месяца. Однако крайний срок прошёл, а выплаты так и не были произведены. Итальянская команда теперь опустится в Серию D, первый дивизион непрофессиональных лиг Италии. Или же клуб может быть полностью распущен, если никто не решит его выкупить.

В прошедшем сезоне команда заняла 15-е место в таблице итальянской Серии B.

Ранее за клуб выступал Пеп Гвардиола, который сейчас является главным тренером «Манчестер Сити» и критично оценивает свою работу на этом посту.

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Брешиа
Перевод с goal.com
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Все комментарии
9qmdkvq9p94r
9qmdkvq9p94r
сегодня в 04:41
Жаль, клуб то более-менее известный.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 03:59
Там и Баджо играл на закате своей карьеры.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:09
Гвардиола мог бы и помочь своему бывшему клубу у него денег куры не клюют 💰 но этот жадный такой же как и гном.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:22
Очень жаль…
882fryfr8nxz
882fryfr8nxz
вчера в 23:09
Мне запомнилось что в этом клубе заканчивал карьеру Баджио
Гость
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