Мостовой готов стать помощником Каннаваро в ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал слухи о том, что может возглавить ЦСКА .

Будет бомба, если Фабио Каннаваро возглавит ЦСКА . На паделе с ним не говорили о России, а общались на общие темы и о жизни. После этого он подписал контракт с «Динамо» Загреб. С удовольствием пошёл бы помощником к Каннаваро в ЦСКА , если он пригласит. Если такое произойдёт, это будет суперским решением.