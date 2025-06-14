Мостовой готов стать помощником Каннаваро в ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слухи о том, что Фабио Каннаваро может возглавить ЦСКА.
Будет бомба, если Фабио Каннаваро возглавит ЦСКА. На паделе с ним не говорили о России, а общались на общие темы и о жизни. После этого он подписал контракт с «Динамо» Загреб. С удовольствием пошёл бы помощником к Каннаваро в ЦСКА, если он пригласит. Если такое произойдёт, это будет суперским решением.
Ждем решения вашей тренерской проблемы!
Жму руку!)
Ждем решения вашей тренерской проблемы!
Жму руку!)
Здоровья, удачи Дружище Олег.
Здоровья, удачи Дружище Олег.