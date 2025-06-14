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Мостовой готов стать помощником Каннаваро в ЦСКА

вчера, 12:50

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слухи о том, что Фабио Каннаваро может возглавить ЦСКА.

Будет бомба, если Фабио Каннаваро возглавит ЦСКА. На паделе с ним не говорили о России, а общались на общие темы и о жизни. После этого он подписал контракт с «Динамо» Загреб. С удовольствием пошёл бы помощником к Каннаваро в ЦСКА, если он пригласит. Если такое произойдёт, это будет суперским решением.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:52
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой может красиво выставить себя клоуном!!!
112910415
112910415
вчера в 16:18
Шутит венценосный!
g2a8b2znarcb
g2a8b2znarcb
вчера в 15:54
Узнав о желании Мостового Каннаваро решил не заключать контракт с ЦСКА.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:18
Спасибо Григорьевич!

Ждем решения вашей тренерской проблемы!

Жму руку!)
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 15:03
Надо с чего-то начинать. Для начала пусть мячи подаёт.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:00
"Если такое произойдёт, это будет суперским решением." - Мостовой "поднаторел" в софистике - Каннаваро ещё и "не пахнет" в России , а Сашок уже выносит оценку его первому тренерскому решению...)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:59
Не дай Бог вашему теляти да волка съесть))).
Здоровья, удачи Дружище Олег.
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:39, ред.
"На паделе..." Могу ошибиться, но к теннису большому имеет определенное отношение. Александр Владимирович, коль в РПЛ не зовут, а "надежды юношей питают.." Как пела одна группа, "значит нам туда дорога, значит нам туда дорога...", я про падел. Хотя..... То мне "Факелы" не нужны, а тут в подмастерья готовы, пусть и в команду большой шестерки. Корона-то с головы не упадет? Царь все же. Лично мне фиолетово, но столько негатива к себе своими высказываниями в прессе за относительно короткий промежуток времени поднять, надо постараться. Есть поговорка, но я промолчу. Как обычно взгляд со своей колокольни.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 13:59, ред.
Окстись нечистый
wqmnu34pnudt
wqmnu34pnudt
вчера в 13:50
Это будет самое страшное.... В футболе!
memphis
memphis
вчера в 13:20
Видимо правда нужно запретить играть головой. Вон что с Сашей стало
Шуnя771
Шуnя771 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:14
Это было бы замечательно, во всяком случае не скучно!)
sv_1969
sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:12
А представляете если Фабио возьмет в помошники Абаскаля))) Скорая вряд ли поможет))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:03
Хорошо, что не Мостовой готов взять в помощники Каннаваро!)
b74kwbdd7vjk
b74kwbdd7vjk
вчера в 12:58
Мостовому даже детскую футбольную команду доверять нельзя, он же царь.
qn8byyxr3uzp
qn8byyxr3uzp
вчера в 12:56
Очень интересный будет тандем, Мостового туда никто не возьмет, а Коннаваро никогда туда не поедет.
Capral
Capral
вчера в 12:54
Мостового становится очень много, начинает утомлять. Абаскаль пока отдыхает, царь переключился на другой объект...
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