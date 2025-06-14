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Карпин: «В каждой игре „Динамо“ будет пытаться выиграть»

вчера, 09:14

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин выступил с обращением к болельщикам «бело-голубых» после своего назначения.

Болельщикам я могу сказать только одно: в каждой игре команда будет пытаться выиграть, будет умирать. Думаю, что претензий по желанию, по самоотдаче точно не будет.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:42
Смешно ...
протон
протон
вчера в 16:09
Карпин не только чрезвычайно жадный, но и чрезвычайно хитрый). Вот пообещал, что Динамо будут ПЫТАТЬСЯ выигрывать, но не обязательно выигрывать. Запомните эти слова. Потом он скажет: Ну и? Кто обещал выигрывать? Также, он точно пообещал, что команда будет умирать, но не пообещал хороший результат. В общем, этот мастер "казаться, а не быть" опять всех развел, довольно потирая руки от той суммы денег, которую поднимет перед отбытием в свою родную недружественную страну) А потом как бы не вышло "Валера Верим" помните кричалки в Спартаке за 11 лет Валерим
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 13:24
)))))))))))))))))))))))))))))
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:59
"А вот, что мне уже не понравилось- это заявление Валеры, что будем умирать на поле."

Так в ЭТОМ и ВЕСЬ кудрявый варелик! )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 12:47
Привет, Володя!!!
На счет Гварда- это ирония в адрес пользователя, у которого только один метод- всех уволить!!!)))
Что касается Карпина, не надо ничего загадывать, увидим, что из этого всего получится. А вот, что мне уже не понравилось- это заявление Валеры, что будем умирать на поле. Терпеть не могу подобных вещей, и честно скажу- несколько огорчен.
ABir
ABir
вчера в 12:40
Пока мало конкретики, будем наблюдать
Шуnя771
Шуnя771 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 12:13
Игорь Губерман:

"Того, что будет с нами впредь,
уже сейчас легко достигнуть:
с утра мне чтобы умереть -
вполне достаточно подпрыгнуть."
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:11, ред.
Привет, Витя!
Насчёт Гвардиолы, ты немного "не в ту степь". )
Гвардиола тренирует ПРОФЕССИОНАЛОВ ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА, которым, по моему мнению, необходимо и достаточно:
1. Уважение главного тренера, как профессионала, который многого, ОЧЕНЬ МНОГОГО, как ИГРОК, добился, но, придя на "капитанский мостик" при этом остаётся в душе таким же, "повесившим бутсы на гвоздь", игроком.
2. Понимание ИГРОКАМИ того, что Гвардиола уважает ИХ, как игроков и личностей, добившихся в футболе многого.

Да, собственно, ФСЁ!
При таком взаимном уважении и понимании друг друга, поддержание морально-психологического климата в раздевалке среди БОЛЬШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ, думаю. не составляет труда.

Кудрявый себя тоже в ТАКОМ качестве позиционирует, но одновременно забывает, что он тренирует в России, где его потуги хороши только в провинции, где он пользуется очень большим уважением как у хозяев клубов, так и игроков.
p38q7nhghuhv
p38q7nhghuhv
вчера в 12:10
Странно было бы услышать от Карпина обратное, одни пустые слова, тренер ни о чем.
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:03
"Эта песТня хороша - начинай сначала" (с)

Ничему жизнь кудрявого варелика не учит - везде одно и то же "вещает".
Ну, сколько же раз уже можно его мордой об асфальт тыкать, чтобы руководители СТОЛИЧНЫХ клубов поняли, что никакой он не тренер, а обычный проходимец.
Да, контактный, да, за словом в карман не лезет...
Но в больших, по российским меркам, клубах ему делать НЕ-ЧЕ-ГО!
Как я понимаю, он себя считает "тренером новой формации", т. е. главное в работе - психологический климат на "ха-ха, хи-хи", а остальное само приложится.
И на САМОМНЕНИЕ игроков СТОЛИЧНЫХ команд он не будет внимания обращать...
Ладно. Подписали, значит, будет тренировать.
Если окажусь НЕ ПРАВ в его оценке, здесь же на сайте и признаюсь в этом.
А если ПРАВ, то - ...
Тогда даже и не знаю....
lotsman
lotsman
вчера в 11:25
Так говорит каждый тренер. Каждый тренер будет настраивать команду на выигрыш, в каждой игре. Если он не будет этого делать, он не тренер.
Capral
Capral
вчера в 11:22
Тут если кое-кого послушать, то и Гварда, давно пора было выгнать...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:16
У Карпина больное самолюбие и прогрессирующий комплекс Спартака. Кроме того, у Валеры завышенная самооценка - он реально считает себя самым лучшим тренером России. Для него главной целью является победа над народной командой, причём любой ценой. В Ростове Карпину многое позволялось из того, чего не позволят в Динамо. Надеюсь в Москве его оценят объективно,
Vilar
Vilar
вчера в 11:02
Чтобы умереть ума не надо; надо знания, умения переходящие в мастерство!
pcnt5s8yfgc2
pcnt5s8yfgc2
вчера в 10:47
С такой бездарью как Карпин Динамо опять будет в середине таблицы.
Old16
Old16
вчера в 10:22
Умирать то уж не надо
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:19
Если Карпин не будет брезговать методами Карполя, то всё у него получится.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:10
Самоотдача конечно будет при Карпине он сильный и умелый мотиватор и состав вроде не плохой , играющий...в общем помчиться динамо в этом сезоне за золотом...
Шуnя771
Шуnя771 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 09:42
В Ростове делал, без огромных денег!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:41
С приходом в Динамо Валерия Карпина, можно смело сказать:

"Появился более чем реальный претендент на золотые медали чемпионата РФ"!

И Спартак и ЦСКА прозевали такого тренера...

Из ничего сделал в Ростове одну из сильнейших команд РПЛ!

Разумеет футбольное дело, величайший мотиватор, находит с футболистами общий язык...

Это уже не тот Карпин который был восемь - десять лет назад, сейчас это заматеревший, футбольный волчара и с динамовскими ресурсами он без сомнения добьется успеха!
Capral
Capral
вчера в 09:39
А вот подобные призывы мне не нравятся. Не надо умирать, надо играть. И вообще, Валерий Георгиевич - меньше слов, больше дела. Удачи тебе!!!!!!!
drug01
drug01
вчера в 09:31
Говорить можно все а делать???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:28
Дак вроде так и должно быть. Вряд ли у других тренеров не такие же установки...
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