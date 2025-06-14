Карпин: «В каждой игре „Динамо“ будет пытаться выиграть»

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин выступил с обращением к болельщикам «бело-голубых» после своего назначения.
Болельщикам я могу сказать только одно: в каждой игре команда будет пытаться выиграть, будет умирать. Думаю, что претензий по желанию, по самоотдаче точно не будет.
"Появился более чем реальный претендент на золотые медали чемпионата РФ"!
И Спартак и ЦСКА прозевали такого тренера...
Из ничего сделал в Ростове одну из сильнейших команд РПЛ!
Разумеет футбольное дело, величайший мотиватор, находит с футболистами общий язык...
Это уже не тот Карпин который был восемь - десять лет назад, сейчас это заматеревший, футбольный волчара и с динамовскими ресурсами он без сомнения добьется успеха!
"Появился более чем реальный претендент на золотые медали чемпионата РФ"!
И Спартак и ЦСКА прозевали такого тренера...
Из ничего сделал в Ростове одну из сильнейших команд РПЛ!
Разумеет футбольное дело, величайший мотиватор, находит с футболистами общий язык...
Это уже не тот Карпин который был восемь - десять лет назад, сейчас это заматеревший, футбольный волчара и с динамовскими ресурсами он без сомнения добьется успеха!
Ничему жизнь кудрявого варелика не учит - везде одно и то же "вещает".
Ну, сколько же раз уже можно его мордой об асфальт тыкать, чтобы руководители СТОЛИЧНЫХ клубов поняли, что никакой он не тренер, а обычный проходимец.
Да, контактный, да, за словом в карман не лезет...
Но в больших, по российским меркам, клубах ему делать НЕ-ЧЕ-ГО!
Как я понимаю, он себя считает "тренером новой формации", т. е. главное в работе - психологический климат на "ха-ха, хи-хи", а остальное само приложится.
И на САМОМНЕНИЕ игроков СТОЛИЧНЫХ команд он не будет внимания обращать...
Ладно. Подписали, значит, будет тренировать.
Если окажусь НЕ ПРАВ в его оценке, здесь же на сайте и признаюсь в этом.
А если ПРАВ, то - ...
Тогда даже и не знаю....
Ничему жизнь кудрявого варелика не учит - везде одно и то же "вещает".
Ну, сколько же раз уже можно его мордой об асфальт тыкать, чтобы руководители СТОЛИЧНЫХ клубов поняли, что никакой он не тренер, а обычный проходимец.
Да, контактный, да, за словом в карман не лезет...
Но в больших, по российским меркам, клубах ему делать НЕ-ЧЕ-ГО!
Как я понимаю, он себя считает "тренером новой формации", т. е. главное в работе - психологический климат на "ха-ха, хи-хи", а остальное само приложится.
И на САМОМНЕНИЕ игроков СТОЛИЧНЫХ команд он не будет внимания обращать...
Ладно. Подписали, значит, будет тренировать.
Если окажусь НЕ ПРАВ в его оценке, здесь же на сайте и признаюсь в этом.
А если ПРАВ, то - ...
Тогда даже и не знаю....