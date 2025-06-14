Карпин: «В каждой игре „Динамо“ будет пытаться выиграть»

Новый главный тренер «Динамо» выступил с обращением к болельщикам «бело-голубых» после своего назначения.

Болельщикам я могу сказать только одно: в каждой игре команда будет пытаться выиграть, будет умирать. Думаю, что претензий по желанию, по самоотдаче точно не будет.