«Брентфорд» связывался с бывшим рулевым «Тоттенхэма» Постекоглу

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вчера, 13:42

По информации источника, «Брентфорд» связывался с бывшим главным тренером «Тоттенхэма» по поводу замены Томаса Фрэнка.

Спортивный директор «пчёл» Фил Джайлз провёл неофициальные переговоры со специалистом, но собеседования не было, поскольку обе стороны согласились, что сотрудничество не является лучшим вариантом. Среди других кандидатов, которых рассматривал «Брентфорд», был бывший главный тренер «Аякса» Франческо Фариоли, недавно возглавивший «Порту».

В итоге вакантную должность занял один из членов тренерского штаба.