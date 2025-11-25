Top.Mail.Ru
 
 
 
Хаби Алонсо оценил слухи о конфликте с игроками «Реала»

сегодня, 22:11

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на слухи о конфликте с некоторыми игроками команды. В частности, сообщалось, что у наставника напряженные отношения с форвардом Винисиусом Жуниором.

Алонсо сказал:

Я очень уважаю игроков. Я знаю, что такое раздевалка, через что приходится проходить и как справляться с внешним шумом. Это ситуации, которые не могут заставить нас потерять концентрацию.

Мы недовольны последними матчами. У нас есть необходимая самокритика. Но мы также видим, каково наше положение в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Если сложить все это вместе, я получаю удовольствие.

Работа в мадридском «Реале» оказалась именно такой, как я и ожидал, — очень ответственной. Бывают моменты, когда тебе нужна концентрация, и другие, когда тебе нужно быстро реагировать. Но я получаю удовольствие от всего, что с этим связано.

Drosmo
Drosmo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:20
Ну вот опять, у вас Алонсо всё делает не так. А что по-вашему должен был сказать Алонсо, что да, у нас всё плохо, у нас конфликты и недопонимание и т.д. Алонсо сказал то, что сказал бы любой более или менее грамотный тренер, он сгладил все углы и не стал выносить сор из избы. Или по-вашему нужно было бы выставлять проблемы в раздевалке клуба на показ? Или может вы считаете, что Анчелотти сказал бы что-то другое?
shur
shur ответ particular (раскрыть)
сегодня в 23:18
...да нет,не совсем отвлечённая! "Но я получаю удовольствие от всего, что с этим связано." Как мальчишка,которому подарили оловянных солдатиков и Он ими ну никак не наиграется !!! Только это отнюдь не солдатики, а дорогостоящие профессионалы наёмники!!! А Он не понимает!!!
particular
particular
сегодня в 22:50
Набор шаблонов... Оценка отвлечённая...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 22:48
Это плохо, когда есть такие слухи
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:47
Перес говорил что Хави Алонсо лидер проекта - новый галактикос.
так что, игрокам придется смирится)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:40
Он ведь не говорить, типа: "да, у нас конфликт в раздевалке"
Capral
Capral
сегодня в 22:35
Ну вот- уже ложь. Как это нет конфликтов в команде, если Вини постоянно психует и грозится уходом? Алонсо- несолидный тренер, который сам еще нуждается в воспитании. Пока был Великий Анчи, он, в силу своей тренерской гениальности, колосального опыта и педагогического таланта находил общий язык с игроками. Алонсо- мальчишка, привыкший работать с игроками Байера, уровнем ниже игроков Реала. Тренерских идей у Алонсо не наблюдается, он не разноплановый тренер, А если вспомнить его футбол в Байере, то это типичный футбол Балтики, только укрепленный более менее классными игроками. Всё, что пока Алонсо сумел сделать в Реале- это заставить элитных мадридцев прессинговать в стиле Леверкузена, никаких других оригинальных идей, я пока не наблюдаю...
Я не пророчу Алонсо провал, но по всему видно, что он не в авторитете игроков Реала, которые сами считают себя авторитетами. А про то, что, сам Алонсо, когдато был топовым игроком, то про это, как мне думается, сейчас в Мадриде мало кого заботит... Играй, Барса, так, как она играла в прошлом сезоне, был бы сейчас Реал в большом отставании...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:15
Даже если бы и был конфликт то не сказал бы
Гость
