Хаби Алонсо оценил слухи о конфликте с игроками «Реала»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на слухи о конфликте с некоторыми игроками команды. В частности, сообщалось, что у наставника напряженные отношения с форвардом Винисиусом Жуниором.
Алонсо сказал:
Я очень уважаю игроков. Я знаю, что такое раздевалка, через что приходится проходить и как справляться с внешним шумом. Это ситуации, которые не могут заставить нас потерять концентрацию.
Мы недовольны последними матчами. У нас есть необходимая самокритика. Но мы также видим, каково наше положение в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Если сложить все это вместе, я получаю удовольствие.
Работа в мадридском «Реале» оказалась именно такой, как я и ожидал, — очень ответственной. Бывают моменты, когда тебе нужна концентрация, и другие, когда тебе нужно быстро реагировать. Но я получаю удовольствие от всего, что с этим связано.
так что, игрокам придется смирится)))
Я не пророчу Алонсо провал, но по всему видно, что он не в авторитете игроков Реала, которые сами считают себя авторитетами. А про то, что, сам Алонсо, когдато был топовым игроком, то про это, как мне думается, сейчас в Мадриде мало кого заботит... Играй, Барса, так, как она играла в прошлом сезоне, был бы сейчас Реал в большом отставании...
