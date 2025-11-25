Хаби Алонсо оценил слухи о конфликте с игроками «Реала»

Главный тренер «Реала» отреагировал на слухи о конфликте с некоторыми игроками команды. В частности, сообщалось, что у наставника напряженные отношения с форвардом Винисиусом Жуниором.

Алонсо сказал:

Я очень уважаю игроков. Я знаю, что такое раздевалка, через что приходится проходить и как справляться с внешним шумом. Это ситуации, которые не могут заставить нас потерять концентрацию.

Мы недовольны последними матчами. У нас есть необходимая самокритика. Но мы также видим, каково наше положение в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Если сложить все это вместе, я получаю удовольствие.

Работа в мадридском «Реале» оказалась именно такой, как я и ожидал, — очень ответственной. Бывают моменты, когда тебе нужна концентрация, и другие, когда тебе нужно быстро реагировать. Но я получаю удовольствие от всего, что с этим связано.