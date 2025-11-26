Top.Mail.Ru
 
 
 
«Ювентус» на последних минутах вырвал победу в матче против «Будё-Глимт»

сегодня, 01:00
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт2 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Будё-Глимт» и «Ювентус». Встреча завершилась со счетом 2:3.

Голами у хозяев отметились Бломберг (27') и Брунстад Фет (87', пенальти). За гостей забивали Опенда (48'), МакКенни (59') и Дэвид (90+1').

По итогам встречи «Будё-Глимт» имеет 2 очка, у гостей — 6 очков.

В следующем матче «Будё-Глимт» сыграет 10 декабря, соперником будет «Боруссия». «Ювентус» проведет следующий матч также 10 декабря (соперник — «Пафос»).

Все комментарии
shur
shur
сегодня в 01:15
...турок до конца поборолся,прострелил и замкнули калитку!
Юве с волевой! Рэспект Спалетти!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:07
Норвеги всегда весело играют, молодцы!)))
Заслужили приз зрительских симпатий!)))
Гость
