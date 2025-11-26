«Пафос» – «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764106010

сегодня, 00:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Пафос» – «Монако», который состоится 26 ноября 2025 года.

«Пафос»

Чемпион Кипра расценивался как абсолютный аутсайдер до начала основного этапа Лиги чемпионов, однако клуб смог набрать уже пять очков и идет наравне с нынешним соперником «Монако». Несмотря на цели соперника, хозяева рассчитывают побороться с представителем Лиги 1 и разжиться очками, чтобы оставить себе шансы попасть в плей-офф, а именно топ-24.

21 ноября «Пафос» обыграл на своем поле «Арис» (2:1), а ранее была зафиксирована выездная ничья с «Анортосисом» (1:1).

«Монако»

У «Монако» серьезные проблемы в чемпионате Франции, ведь клуб опустился уже на восьмое место, однако клубу не стоит забывать и о Лиге чемпионов. Пять набранных баллов ничего не гарантируют коллективу, поэтому в оставшихся встречах «Монако» нужно выигрывать, особенно у «Пафоса», который не имеет большого опыта выступлений в еврокубках. Потеря очков на Кипре вызовет массу вопросов к реальным шансам гостей на выход в плей-офф.

22 ноября «Монако» проиграл на выезде «Ренну» (1:4), а восьмого числа на своем стадионе крупно уступил «Лансу» (1:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Пафос» – 5.15

Ничья – 4.07

Победит «Монако» – 1.68

Статистика

«Монако» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах

«Пафос» выиграл шесть из восьми последних встреч на своем поле

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных поединках

Прогноз

Поставить, на победу «Монако», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что игра будет острой с обеих сторон, но опыт «Монако» позволит им взять важные три балла.