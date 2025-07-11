«Торпедо» будет играть в Первой лиге после исключения из РПЛ

Стала известна судьба московского «Торпедо» после исключения из Российской Премьер-Лиги.
По сведениям источника, РФС предоставил клубу возможность заявиться в ФНЛ или же в соревнования рангом ниже. «Черно-белые», в свою очередь, сделали выбор в пользу Первой лиги, где они выступали в минувшем сезоне и заняли второе место.
Напомним, что в четверг, 10 июля, «Торпедо» был официально исключен из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей.
Торпедо подкупало судей в первой лиге(ФНЛ), то это по всем законом и логике исключение из этого турнира.
А тут им выбор дают. Если это правда, то это позор РФС и ФНЛ.
За подобное наказание Торпедо должно быть как минимум вторая лига, как максимум лишение профессионального статуса.
Торпедо подкупало судей в первой лиге(ФНЛ), то это по всем законом и логике исключение из этого турнира.
А тут им выбор дают. Если это правда, то это позор РФС и ФНЛ.
За подобное наказание Торпедо должно быть как минимум вторая лига, как максимум лишение профессионального статуса.
Но добавить к высказыванию Селюк нечего...
Предложить пройти РПЛ полиграф не решаюсь, такую бородатую фантастику, даже братухи Стругацкие не могли бы родить....)))
Аминь! ("конец" разговорное употребление)
Но добавить к высказыванию Селюк нечего...
Предложить пройти РПЛ полиграф не решаюсь, такую бородатую фантастику, даже братухи Стругацкие не могли бы родить....)))
Аминь! ("конец" разговорное употребление)