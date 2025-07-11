«Торпедо» будет играть в Первой лиге после исключения из РПЛ

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вчера, 10:29

Стала известна судьба московского «Торпедо» после исключения из Российской Премьер-Лиги.

По сведениям источника, РФС предоставил клубу возможность заявиться в ФНЛ или же в соревнования рангом ниже. «Черно-белые», в свою очередь, сделали выбор в пользу Первой лиги, где они выступали в минувшем сезоне и заняли второе место.