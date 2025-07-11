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«Торпедо» будет играть в Первой лиге после исключения из РПЛ

вчера, 10:29

Стала известна судьба московского «Торпедо» после исключения из Российской Премьер-Лиги.

По сведениям источника, РФС предоставил клубу возможность заявиться в ФНЛ или же в соревнования рангом ниже. «Черно-белые», в свою очередь, сделали выбор в пользу Первой лиги, где они выступали в минувшем сезоне и заняли второе место.

Напомним, что в четверг, 10 июля, «Торпедо» был официально исключен из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:41
Согласен Олег. И все эти "ошибки" судейские были щедро оплачены. Но никто не копал, ТК это не выгодно именно РФС
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:15
Вот ребятушки горячимся мы здесь..., некоторые...
Но добавить к высказыванию Селюк нечего...
Предложить пройти РПЛ полиграф не решаюсь, такую бородатую фантастику, даже братухи Стругацкие не могли бы родить....)))
Аминь! ("конец" разговорное употребление)
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:08
Приветствуя земляка Анатолия!

Вот ты Анатолий упустил очень важный персонаж... Вилков... Лапочкин...
А Эдуард Малый?))))
Вспомни его нашумевшую историю, сенсацию..., и как следствие торжество юридической силы....
А самое главное - погугли где сейчас "горбатится" на веки вечно отстранённый от футбола Малый???)) ........................
Выше и не придумаешь! Не так ли?
cska1948
cska1948
вчера в 13:03
Селюк: " В связи с тем, что «Торпедо» убрали из РПЛ с формулировкой «за попытку подкупа судей с целью повлиять на результат матча», хочу сказать следующее.

К моему большому сожалению, даже не сомневаюсь, что для ФНЛ подобная практика не исключение, а правило.

Если проверить все команды Первой лиги на детекторе лжи, то вряд ли мы найдeм хоть одну, которая бы в этом не участвовала. Если произойдeт такая проверка и окажется, что какой-то клуб чист, я готов перечислить ему 50 тысяч долларов в подарок.

Имею в виду четырeх человек – начальник команды – спортивный директор – генеральный директор – тренер. Могу проиграть только в одном случае – если у кого-то из руководителей клубов или тренерского штаба вдруг Альцгеймер.

К сожалению, «Торпедо» – не исключение из правил. В ФНЛ это, как правило, происходит. Нужно внимательно за всем этим наблюдать. Я за чистоту футбола!"
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 12:59
Торпедо просто подкупил тех, кто решал как наказать за подкупы
cska1948
cska1948
вчера в 12:57
«Оренбург» утвержден 16-м участником нового сезона РПЛ. Решение приняло бюро исполкома РФС.
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Да здравствует Газпром!
cska1948
cska1948 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:54
Неужели вам не понятно, что в этом виноват Краснодар? Посмотрите на турнирную таблицу чемпионата 2024/25. Не отнял бы Краснодар у Зенита в юбилейный год чемпионство, и не было бы этого цирка с Торпедо. Газпром бы ограничился только цирком с протаскиванием в РПЛ Сочи.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 12:48
    Capral
    Capral
    вчера в 12:48
    Адам, на все твои вопросы я давно ответил, и ты прекрасно всё это знаешь- и про Самару, и стоимость Зенита, и тд. Не надо делать из людей идиотов и думать, что никто ничего не видит и не понимает. А тебе, лично, просто не хватает общения со мной по телефону, которое, ты же и разрушил...)))
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 12:40, ред.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      вчера в 12:37
      Капрал ,у Зенита два игрока стоят больше,чем наш клуб))))
      Capral
      Capral
      вчера в 12:37
      А ты, для начала маску сними, хотя и в ней, я тебя узнаю...
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ saugkf9k92zj (раскрыть)
      вчера в 12:35
      Как говорится от любви до ненависти один шаг.Да,лучше соблюдать дистанцию.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      вчера в 12:33
      Капрал, Самара помогла? Так они всем сливали подряд,посмотри статистику,мотивации ноль было у них.Посмотри обязательно,матчей 5 в концовке слили.А с Зенитом я тебе еще вчера писал был последний матч в сезоне,до этого Ахмат одержал 5 или шесть,точно не помню побед подряд и сохранил прописку,что упираться,что кому доказывать,кому пакостить.
      saugkf9k92zj
      saugkf9k92zj ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
      вчера в 12:30
      Они раньше общались и были не разлей вода, пока капрал не высказался против цска и понеслось.
      Сейчас они общаются издалека поддерживая друг друга.
      Так часто бывает в парах, вместе не могут быть, но и друг без друга не могут обойтись, поэтому лучший вариант общение на дистанции.
      Начнут общаться напрямую, опять разругаются.
      Capral
      Capral
      вчера в 12:27
      Адам.

      Ты лучше вспомни свой Ахмат, как он отдал очки Зениту-0:5, а заодно и Кассьерру сделал лучшим бомбардиром турнира.))) Да и в этом сезоне, поражение-1:2 от Зенита, под, ну, ооооооооочень большим вопросом...)))))))))))))
      А как Самара вам помогла, забыл???)))
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      вчера в 12:19
      Кандауров и Капрал,да перестаньте игнорить друг друга,если не можете без общения обойтись.Старички- разбойники.)))))))))))))Самим не смешно))))))
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ Байкал-38. (раскрыть)
      вчера в 12:16
      А так оно и было,владелец грозился это сделать.
      c9tdfam66pn9
      c9tdfam66pn9
      вчера в 11:59
      Опять полумеры, если наказывать, то наказывать.
      Capral
      Capral
      вчера в 11:37
        Байкал-38.
        Байкал-38. ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
        вчера в 11:37, ред.
        Приветствую!
        А кто грозился расформировывать?
        У РФС таких фунции нет, они в принципе не могли такое заявлять.
        Расформировать Торпедо грозился хозяин клуба Соболев, если клуб исключат из РПЛ.
        А вот здесь начинается самое интересное.
        Если Соболев мужик и держит своё слово, то Торпедо не будет играть не только в ФНЛ, но и будет расформеровано, попросту прекратит своё существование.
        Ждём его заявление, вот тут мы и поймём кто он на самом деле.
        Кстати он до сих пор в отказе и говорит, что никого не подкупал.
        Получается если Торпедо не расформеруют, то всем его словам грош цена.
        PATRIOT1965
        PATRIOT1965 ответ Ironigor (раскрыть)
        вчера в 11:35
        )))
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 11:32
        Чудеса чудесные . Накасячили в ФНЛ и не пустили играть в РПЛ . Но обратно играть в ФНЛ, - РАЗРЕШИЛИ !!!((( Где логика , где справедливость.

        РФС на мыло в полном составе вмесе с руководством РПЛ и ФНЛ !!!
        PATRIOT1965
        PATRIOT1965 ответ Байкал-38. (раскрыть)
        вчера в 11:32
        Нужен регламент,который официально будет доступен для изучения.А там уже не прокатит ни у кого.
        Байкал-38.
        Байкал-38. ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
        вчера в 11:29
        Так у нас всегда так
        "Никогда такого не было и вот опять".
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        вчера в 11:22
        Ну вот и всё стало ясно. А грозились РАСФОРМИРОВАТЬ.)))
        Я сразу выразил сомнения и оказался прав. Удачи Торпедо в ФНЛ.
        PATRIOT1965
        PATRIOT1965 ответ Байкал-38. (раскрыть)
        вчера в 11:21
        Знаешь,логике очень много вещей не поддается,так как регламент был не доработан от слова СОВСЕМ. Надо это все доводить до ума,надеюсь все варианты обсудят и закрепят в документе.
        j6a9cbsg4we4
        j6a9cbsg4we4
        вчера в 11:21
        Ноги вытерли об клуб и заткнули рот.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 11:17
        CapralCapral
        А то обстоятельство, что 7 арбитров были пожизненно отстранены от судейства за якобы "ошибки" Не несть признак их подкупа. Вспомним историю Вилкова- карманного судьи Зенита.. Он что из любви к Неве так судил. Но Газпром вне подозрений. Можно вспомнить и Лапочкина, и еще многих. Но там не копали. А здесь напали на слабака Торпедо и отыгрались по полной.
        По хорошему надо не Торпедо исключать, надо весь РФС во главе с Дюковым срочно снимать и всяких Алаевых, Григорьянцев и прочих отправлять. Именно они сделали из РФС типичную мафиозную структуру........
        Байкал-38.
        Байкал-38.
        вчера в 11:08
        Если это правда, то Торпедо сделали очень огромный подарок, если не сказать сказочный.
        Торпедо подкупало судей в первой лиге(ФНЛ), то это по всем законом и логике исключение из этого турнира.
        А тут им выбор дают. Если это правда, то это позор РФС и ФНЛ.
        За подобное наказание Торпедо должно быть как минимум вторая лига, как максимум лишение профессионального статуса.
        Гость
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