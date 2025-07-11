Алаев — про включение «Оренбурга» в РПЛ: «Клуб уже был знаком с лигой»

Президент Российской Премьер-Лиги высказался о допуске «Оренбурга» в турнир вместо дисквалифицированного «Торпедо».

Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение о включении ФК «Оренбург» в число участников сезона Российской Премьер-Лиги. Начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и нерационально, так как такой формат оказывал бы сильное негативное влияние на календарь и структуру сезона. Это общая позиция клубов и всей футбольной пирамиды России. Основываясь на этой согласованной позиции, бюро исполкома РФС в кратчайшие сроки приняло решение. «Оренбург» прежде получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в Премьер-Лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями, поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей «Оренбурга» и сезона в целом.