Алаев — про включение «Оренбурга» в РПЛ: «Клуб уже был знаком с лигой»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о допуске «Оренбурга» в турнир вместо дисквалифицированного «Торпедо».
Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение о включении ФК «Оренбург» в число участников сезона Российской Премьер-Лиги. Начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и нерационально, так как такой формат оказывал бы сильное негативное влияние на календарь и структуру сезона. Это общая позиция клубов и всей футбольной пирамиды России. Основываясь на этой согласованной позиции, бюро исполкома РФС в кратчайшие сроки приняло решение. «Оренбург» прежде получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в Премьер-Лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями, поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей «Оренбурга» и сезона в целом.
Сегодня Российский футбольный союз официально добавил «Оренбург» в состав участников Российской Премьер-Лиги.
НО, учитывая то, в Оренбурге сейчас работает, многоУважаемый мною Слишкович, конечно поболею, исключительно за этого тренера, точно также, как сейчас болею- исключительно за Карпина.
Но вообще, то, что творится в российском футболе- это больше, чем преступление!!! И самое страшное, что, всё это- ненаказуемо...
НО, учитывая то, в Оренбурге сейчас работает, многоУважаемый мною Слишкович, конечно поболею, исключительно за этого тренера, точно также, как сейчас болею- исключительно за Карпина.
Но вообще, то, что творится в российском футболе- это больше, чем преступление!!! И самое страшное, что, всё это- ненаказуемо...