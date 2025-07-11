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Алаев — про включение «Оренбурга» в РПЛ: «Клуб уже был знаком с лигой»

вчера, 14:43

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о допуске «Оренбурга» в турнир вместо дисквалифицированного «Торпедо».

Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение о включении ФК «Оренбург» в число участников сезона Российской Премьер-Лиги. Начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и нерационально, так как такой формат оказывал бы сильное негативное влияние на календарь и структуру сезона. Это общая позиция клубов и всей футбольной пирамиды России. Основываясь на этой согласованной позиции, бюро исполкома РФС в кратчайшие сроки приняло решение. «Оренбург» прежде получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в Премьер-Лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями, поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей «Оренбурга» и сезона в целом.

Сегодня Российский футбольный союз официально добавил «Оренбург» в состав участников Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
dq6ycbw74698
dq6ycbw74698 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:09
Бандиты решали кто станет чемпионом, а не спартак был сильным, обокрав нагло все команды чемпионата.
Capral
Capral ответ zz7t5269x7bc (раскрыть)
вчера в 16:06
Спартак в 90-е был на три головы сильнее всех, поэтому и побеждал. А то, что сейчас творится в российском футболе- называется БЕСПРЕДЕЛ, а кто рулит этой подлостью, тоже известно...
zz7t5269x7bc
zz7t5269x7bc ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:02
Весь бардак идет из 90-х, когда творил беспредел спартак во всех соревнованиях и футбольной деятельности при помощи властей и бандитов.
Capral
Capral
вчера в 15:48
К Оренбургу всегда относился с антипатией, особенно, после того, как они в наглую, наплевательски на все нравственные устои отдали победу в кубке, своему бывшему пузатому чеху в прошлом сезоне. И кстати, никто не сказал, что это договорняк.
НО, учитывая то, в Оренбурге сейчас работает, многоУважаемый мною Слишкович, конечно поболею, исключительно за этого тренера, точно также, как сейчас болею- исключительно за Карпина.
Но вообще, то, что творится в российском футболе- это больше, чем преступление!!! И самое страшное, что, всё это- ненаказуемо...
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:03, ред.
Ну вот он шанс для Слишковича доказать, что руководство "Оренбурга" не ошиблось с его назначением. Трансферное окно закрывается в сентябре. Времени доукомплектоваться под РПЛ вполне достаточно. Касаемо справедливости данного решения можно сколько угодно копья ломать. Кстати, может ошибаюсь, но первый такой условно форсмажорный сезон получился. Не, всяко бывало. И к стыкам не допускали, ту же "Аланию", и "небесная Лига" пополнялась по причине банкротств, но тут..."Химки" в аут, "Черноморец" не допустили, кипиш. Только вроде все успокоилось, "Торпедо" в аут, опять кипиш с заменой, прямо Санта-Барбара какая-то, а не сезон. А по самой новости, то вчера в комменте свое мнение высказал, повторяться не буду. Как-то так с моей колокольни.
Гость
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