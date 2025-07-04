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Бывший вратарь сборной Нигерии Питер Руфаи умер в 61 год

вчера, 09:55

Бывший вратарь сборной Нигерии Питер Руфаи умер 3 июля в Лагосе на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила Федерация футбола страны.

Голкипер дебютировал за национальную команду в товарищеском матче в декабре 1981 года, а в 1984-м и 1988-м стал серебряным призёром Кубка африканских наций. В 1994-м выиграл «золото» турнира. Он был основным вратарём на трёх соревнованиях.

Руфаи также играл на чемпионатах мира 1994 и 1998 годов, в обоих случаях дойдя с «суперорлами» до 1/8 финала. На клубном уровне выступал в Бельгии, Нидерландах, Португалии и Испании. После завершения игровой карьеры был координатором сборной U23.

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Руфаи Питер
Перевод с thenff.com
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