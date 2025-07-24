Герра не хочет продлять контракт с «Валенсией» из-за интереса со стороны МЮ

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вчера, 10:48

Полузащитник «Валенсии» снова отклонил предложение своего клуба о продлении контракта.

По информации источника, «летучие мыши» уже не в первый раз предложили 22-летнему футболисту, текущий договор которого заканчивается летом 2027 года, улучшенное соглашение. Как сообщается, игрок на это ответил отказом, поскольку заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы заплатить около 22 млн фунтов за этот трансфер.

В прошедшем сезоне Герра сыграл 36 матчей в чемпионате Испании, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.