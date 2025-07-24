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Герра не хочет продлять контракт с «Валенсией» из-за интереса со стороны МЮ

вчера, 10:48

Полузащитник «Валенсии» Хавьер Герра снова отклонил предложение своего клуба о продлении контракта.

По информации источника, «летучие мыши» уже не в первый раз предложили 22-летнему футболисту, текущий договор которого заканчивается летом 2027 года, улучшенное соглашение. Как сообщается, игрок на это ответил отказом, поскольку заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы заплатить около 22 млн фунтов за этот трансфер.

В прошедшем сезоне Герра сыграл 36 матчей в чемпионате Испании, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 14:45
В аренду на год, с правом выкупа, это идеальное условие
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:34
И даже просто играть за МЮ это великая привилегия! И при чем здесь какие-то трофеи? Чашки на пыльных полках в музее? Атмосфера на Олд Траффорд и возможность быть частью истории это уже достижение, праздник, который всегда с тобой!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:16
Неужели так престижно быть сейчас частью МЮ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:53
Эх смотри , Хавьер не прогадай...)
qqntj9nzqg3h
qqntj9nzqg3h
вчера в 10:53
Кто же откажется от такого выгодного предложения.
Гость
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