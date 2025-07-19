В «Спартаке» заявили, что судейство не соответствовало уровню РПЛ

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вчера, 23:36

Генеральный директор «Спартака» в разговоре с журналистами прокомментировал судейство в матче 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

На игре работала бригада арбитров во главе с . В прошедшем поединке были отменены четыре взятия ворот игроками московской команды, три из которых — в первом тайме.