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В «Спартаке» заявили, что судейство не соответствовало уровню РПЛ

вчера, 23:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с журналистами прокомментировал судейство в матче 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

На игре работала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. В прошедшем поединке были отменены четыре взятия ворот игроками московской команды, три из которых — в первом тайме.

Качество судейства в сегодняшнем матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно: это и игра рукой в штрафной [«Динамо»], и несправедливо отменённый гол [Руслана] Литвинова, и наступ на [Наиле] Умярове, непоказанные жёлтые карточки. Конечно, мы будем обращаться в ЭСК и с нетерпением будем ждать вердикта.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 14:06
Может быть, может быть. САМ я не смотрел, а только читал текстовую трансляцию. Спартак. ведь, обещал в ЭСК обратиться, верно? Вот как обратиться, в т. ч. по ЭТОМУ эпизоду, тогда и посмотрим, что там было.
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 11:13
По современным трактовкам правил наступы после игры в мяч не наказываются. Игрок Динамл сыграл в мяч? Да ,сыграл!
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:51
Если игрок сыграл в мяч, значит можно ломать ногу соперника? Что-то я такого правила не помню. А вот Соболева после игры в мяч, а затем в ногу защитника прямой ногой наказали. Что это за правила такие?
viv
viv
сегодня в 09:37
    cska1948
    cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 09:13, ред.
    ВАР, как и Казарцев видел, что игрок Динамо чисто сыграл в мяч. Поэтому нарушения в этом эпизоде НЕТ.
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 09:02
    Кто-нибудь знает, какая судейская категория у генерального директора Спартака Олега Малышева?
    b8pmsyk64up6
    b8pmsyk64up6
    сегодня в 08:51
    Нужно обратить внимание на само поведение судьи! Он же был заряжен с первых минут! И дело даже не в отмененных голах, а жестокости нарушений, которые вообще не фиксировались. Удаления то должны были быть раньше и не одно! Но есть Казарцев ...... Дальше оцените сами!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 08:30, ред.
    Спартаку всегда судейство виновато.И это только первый тур!Сразу пошли причины, почему снова не выиграют чемпионат
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 08:10
    Показал кто хозяин на поле)))
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 08:05
    Где Казарцев-там всегда веселое судейство. То куча карточек, удаления, пенальти назначенные/ не назначенные. В общем если арбитр " проверим- проверим", то ровное спокойное судейство редко у него бывает. Какой нибудь скандальчик или чье то недовольство обязательно будет.
    4usqyh2nej5t
    4usqyh2nej5t
    сегодня в 06:31
    Большинство экспертов признало судейство совершенно правильным.
    jRest
    jRest
    сегодня в 06:26
    А какой уровень у РПЛ? Топовые игроки здесь? Топовые тренеры? Какие-то футбольные новинки в игру внедряются?
    Нет же, своих талантов что-то не видно, второсортные бразильцы из отпусков возвращаться не хотят. Ну так и уровень судей вполне соответствует.
    derrik2000
    derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 06:16
    О том и речь!
    wqz365r5pm4j
    wqz365r5pm4j
    сегодня в 06:06
    Игра спартака с явным аутсайдером тоже не соответствовала уровню РПЛ.
    sv_1969
    sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 05:52
    Если копать дальше то придется себя снимать)))
    mnjrhx9h4ebs
    mnjrhx9h4ebs
    сегодня в 05:41
      3dpsrkm3raz6
      3dpsrkm3raz6
      сегодня в 05:22
      Как всегда в этом виноват Зенит, впрочем чему тут удивляться, когда команда, считающая себя великой, такой никогда не была.
      xp4zxzrehjbk
      xp4zxzrehjbk
      сегодня в 02:27
        CCCP1922
        CCCP1922
        сегодня в 01:39
        Если на то пошло, квалификация игроков тоже не соответствует уровню РПЛ...
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        сегодня в 00:52
          derrik2000
          derrik2000 ответ Шуня771 (раскрыть)
          сегодня в 00:29, ред.
          Мне вообще активно не нравится масштаб коррупции в нашем футболе!
          Соучредителя и гендира Торпедо болелам как кость обглоданную бросили - "Смотрите! Мы тоже за честный футбол! " - а корни коррупции как будто и не замечают... ((
          Да ВЕЗДЕ "ОНИ" ЭТО "НЕ ЗАМЕЧАЮТ"!!!
          Шуня771
          Шуня771 ответ derrik2000 (раскрыть)
          сегодня в 00:17
          Вася много чего не увидел, наверное медкомиссия предсезонная была без "глазнюка"!))
          derrik2000
          derrik2000
          сегодня в 00:15, ред.
          Что-то о VAR никто не вспомнил...
          В эпизоде наступа на ногу Умярова могу предположить, что из-за динамики момента Вася попросту не мог САМ это увидеть.
          Но судьи на VAR -то ВИДЕЛИ!!!
          Видели и не позвали Васю к монитору...
          ПА-ЧИ-МУ не позвали???
          Шуня771
          Шуня771
          сегодня в 00:15
          Сегодня в Спартаке мну больше всего понравилась выдержка игроков!

          А вот футболисты из середины турнирной таблицы, которые не претендуют на медали, могут и ответки кинуть...
          Что тогда будет делать "Казарцев"?
          viv
          viv
          сегодня в 00:06
            derrik2000
            derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
            вчера в 23:53
            Этточно. ТАМ команда моего города играет.))
            Куда ж его болезного тогда?
            Судейское мастерство преподавать???
            Упаси Господи!
            sv_1969
            sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
            вчера в 23:50
            Зачем 3-лигу!Там тоже люди)))
            Capral
            Capral
            вчера в 23:45
              derrik2000
              derrik2000
              вчера в 23:43, ред.
              Раньше мне Вася, как арбитр в поле, естественно), нравился, и я даже где-то как-то сочувствовал ему, когда его первый раз отстранили от судейства, заступался за него, понимаешь...)
              Но сейчас он просто обнаглел и охамел!!!
              Путь 3-ю лигу судит.
              ПОЖИЗНЕННО!!!
              Гость
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