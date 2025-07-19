В «Спартаке» заявили, что судейство не соответствовало уровню РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с журналистами прокомментировал судейство в матче 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).
На игре работала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. В прошедшем поединке были отменены четыре взятия ворот игроками московской команды, три из которых — в первом тайме.
Качество судейства в сегодняшнем матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно: это и игра рукой в штрафной [«Динамо»], и несправедливо отменённый гол [Руслана] Литвинова, и наступ на [Наиле] Умярове, непоказанные жёлтые карточки. Конечно, мы будем обращаться в ЭСК и с нетерпением будем ждать вердикта.
И всем понятно для кого так старался судья.
После упущенного чемпионства прошлого сезона и испорченного юбилея
И всем понятно для кого так старался судья.
После упущенного чемпионства прошлого сезона и испорченного юбилея
Нет же, своих талантов что-то не видно, второсортные бразильцы из отпусков возвращаться не хотят. Ну так и уровень судей вполне соответствует.
Нет же, своих талантов что-то не видно, второсортные бразильцы из отпусков возвращаться не хотят. Ну так и уровень судей вполне соответствует.
Соучредителя и гендира Торпедо болелам как кость обглоданную бросили - "Смотрите! Мы тоже за честный футбол! " - а корни коррупции как будто и не замечают... ((
Да ВЕЗДЕ "ОНИ" ЭТО "НЕ ЗАМЕЧАЮТ"!!!
Соучредителя и гендира Торпедо болелам как кость обглоданную бросили - "Смотрите! Мы тоже за честный футбол! " - а корни коррупции как будто и не замечают... ((
Да ВЕЗДЕ "ОНИ" ЭТО "НЕ ЗАМЕЧАЮТ"!!!
В эпизоде наступа на ногу Умярова могу предположить, что из-за динамики момента Вася попросту не мог САМ это увидеть.
Но судьи на VAR -то ВИДЕЛИ!!!
Видели и не позвали Васю к монитору...
ПА-ЧИ-МУ не позвали???
В эпизоде наступа на ногу Умярова могу предположить, что из-за динамики момента Вася попросту не мог САМ это увидеть.
Но судьи на VAR -то ВИДЕЛИ!!!
Видели и не позвали Васю к монитору...
ПА-ЧИ-МУ не позвали???
А вот футболисты из середины турнирной таблицы, которые не претендуют на медали, могут и ответки кинуть...
Что тогда будет делать "Казарцев"?
А вот футболисты из середины турнирной таблицы, которые не претендуют на медали, могут и ответки кинуть...
Что тогда будет делать "Казарцев"?
Куда ж его болезного тогда?
Судейское мастерство преподавать???
Упаси Господи!
Куда ж его болезного тогда?
Судейское мастерство преподавать???
Упаси Господи!
Но сейчас он просто обнаглел и охамел!!!
Путь 3-ю лигу судит.
ПОЖИЗНЕННО!!!
Но сейчас он просто обнаглел и охамел!!!
Путь 3-ю лигу судит.
ПОЖИЗНЕННО!!!