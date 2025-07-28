Игрок женской сборной Англии заявила, что провела Евро с переломом ноги

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вчера, 12:33

Защитник женской сборной Англии Люси Бронз в интервью источнику рассказала, что провела чемпионат Европы 2025 года с переломом ноги.

Национальная команда выиграла соревнование, обыграв в финале Испанию (1:1 в основное и дополнительное время, 3:1 в серии пенальти).

На самом деле, я отыграла весь турнир с переломом большеберцовой кости, но никто об этом не знал.

В возрасте 33 лет, восьми месяцев и 30 дней она стала самым возрастным игроком «львиц» на прошедшем Евро и провела на поле 598 минут. Больше за команду Сарины Вигман сыграли только Кира Уолш, Алекс Гринвуд и Ханна Хэмптон.