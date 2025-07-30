Полузащитник «Атлетико» Лино скоро станет игроком «Фламенго»

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вчера, 08:04

Полузащитник «Атлетико» близок к переходу в бразильский клуб «Фламенго».

По информации инсайдера , стороны уже согласовали все детали сделки. Стоимость трансфера составит 22 млн евро плюс 3 млн евро в качестве бонусов. Скоро о переходе 25-летнего игрока будет объявлено официально.

В прошедшем сезоне Лино сыграл 31 матч в чемпионате Испании, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.