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Полузащитник «Атлетико» Лино скоро станет игроком «Фламенго»

вчера, 08:04

Полузащитник «Атлетико» Самуэл Лино близок к переходу в бразильский клуб «Фламенго».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже согласовали все детали сделки. Стоимость трансфера составит 22 млн евро плюс 3 млн евро в качестве бонусов. Скоро о переходе 25-летнего игрока будет объявлено официально.

В прошедшем сезоне Лино сыграл 31 матч в чемпионате Испании, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Недавно стало известно, что футболист «матрасников» Родриго де Пауль продолжит карьеру в МЛС.

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zkeewhw2vy34
zkeewhw2vy34
вчера в 08:15
Рановато на Родину потянуло.
shlomo
shlomo
вчера в 08:05
Наигрался в Европе .... потянуло на Родину...
Гость
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