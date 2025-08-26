Молодёжная сборная России впервые с 2021 года сыграет дома

1756187516

вчера, 08:51

Молодёжная сборная России дважды встретится с командой Саудовской Аравии U-23. Товарищеские игры пройдут 5 и 8 сентября в Химках на стадионе «Родина».

Молодёжная сборная впервые с 2021 года будет играть дома. Поединки будут открытыми для зрителей, начало – в 17:00 и 14:15 соответственно.

Команда начнёт сбор на базе в Новогорске 30 августа, он продлится до 9 сентября.

В расширенный состав вошли 38 игроков:

Вратари

Александр Дегтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»), Михаил Цулая («Арсенал» Тула), Даниил Веселов («Локомотив» Москва).

Защитники

Джамалудин Абдулкадыров, Михаил Рядно, Матвей Лукин (все – ЦСКА Москва), Ярослав Крашевский, Максим Шнапцев (оба – «Пари НН» Нижний Новгород), Илья Рожков («Рубин» Казань), Илья Кирш («Черноморец» Новороссийск), Матвей Бардачев («Урал» Екатеринбург), Иван Лепский («Крылья Советов» Самара), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Станислав Бессмертный («Родина» Москва), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва).

Полузащитники

Данила Годяев, Никита Салтыков (оба – «Локомотив» Москва), Виктор Окишор, Денис Боков (оба – «Динамо» Москва), Руслан Чобанов («Динамо» Минск, Беларусь), Дмитрий Васильев («Сочи»), Даниил Шанталий («Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Кирилл Столбов («Зенит» Санкт-Петербург), Данила Козлов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Кирилл Глебов ( ЦСКА Москва), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Игорь Дмитриев («Спартак» Москва), Вадим Раков («Крылья Советов» Самара).

Нападающие