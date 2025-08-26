Молодёжная сборная России впервые с 2021 года сыграет дома

Молодёжная сборная России дважды встретится с командой Саудовской Аравии U-23. Товарищеские игры пройдут 5 и 8 сентября в Химках на стадионе «Родина».
Молодёжная сборная впервые с 2021 года будет играть дома. Поединки будут открытыми для зрителей, начало – в 17:00 и 14:15 соответственно.
Команда Ивана Шабарова начнёт сбор на базе в Новогорске 30 августа, он продлится до 9 сентября.
В расширенный состав вошли 38 игроков:
Вратари
Александр Дегтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»), Михаил Цулая («Арсенал» Тула), Даниил Веселов («Локомотив» Москва).
Защитники
Джамалудин Абдулкадыров, Михаил Рядно, Матвей Лукин (все – ЦСКА Москва), Ярослав Крашевский, Максим Шнапцев (оба – «Пари НН» Нижний Новгород), Илья Рожков («Рубин» Казань), Илья Кирш («Черноморец» Новороссийск), Матвей Бардачев («Урал» Екатеринбург), Иван Лепский («Крылья Советов» Самара), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Станислав Бессмертный («Родина» Москва), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва).
Полузащитники
Данила Годяев, Никита Салтыков (оба – «Локомотив» Москва), Виктор Окишор, Денис Боков (оба – «Динамо» Москва), Руслан Чобанов («Динамо» Минск, Беларусь), Дмитрий Васильев («Сочи»), Даниил Шанталий («Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Кирилл Столбов («Зенит» Санкт-Петербург), Данила Козлов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Кирилл Глебов (ЦСКА Москва), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Игорь Дмитриев («Спартак» Москва), Вадим Раков («Крылья Советов» Самара).
Нападающие
Даниил Моторин («КАМАЗ» Набережные Челны), Константин Дорофеев («Атырау», Казахстан), Александр Чупаев («Торпедо» Москва), Антон Шамонин («Ростов» Ростов-на-Дону).