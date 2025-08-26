 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная мода

Клуб четвёртой швейцарской лиги сыграл в форме «Барселоны»

вчера, 15:11

«Янг Феллоуз Ювентус» сыграл в выездном матче четвёртого дивизиона чемпионата Швейцарии с «Баденом» (2:1) в необычной форме.

Во время игры у некоторых футболистов на форме отклеилась эмблема, за которой оказался логотип «Барселоны». Как выяснилось, клуб сыграл в третьем комплекте каталонской команды сезона 2022/23.

Вице-президент «Янг Феллоуз Ювентус» Пьеро Бауэрт объяснил:

Я с детства болею за «Барселону». Эта футболка имеет для меня большое значение, и, думаю, игрокам она тоже нравится. У нас также есть другая форма «Барсы», которую мы используем в этом сезоне.

О том, имеет ли право клуб играть в таких футболках, Бауэрт сказал следующее:

Да, это не проблема. У меня хорошие контакты с ФК «Барселона», и есть контракт, который, среди прочего, предусматривает, что нам разрешено использовать эти футболки.

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с aargauerzeitung.ch
СлухиАнтон Миранчук выбрал игровой номер в «Динамо»
21 августа
Официально«Штурм» выпустил форму к ЛЧ с надписями, сделанными штрифтом Брайля
21 августа Фото
Официально«Ювентус» объявил о сотрудничестве с известным брендом одежды
21 августа
Официально«Челси» представил третий комплект формы на новый сезон
21 августа Фото
Официально«Спортинг» представил третью форму на сезон 2025/26
20 августа Фото
Президент CBF решил прекратить производство красной формы сборной Бразилии
20 августа
 
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:51
Забавно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 