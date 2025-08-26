Клуб четвёртой швейцарской лиги сыграл в форме «Барселоны»

1756210290

вчера, 15:11

«Янг Феллоуз Ювентус» сыграл в выездном матче четвёртого дивизиона чемпионата Швейцарии с «Баденом» (2:1) в необычной форме.

Во время игры у некоторых футболистов на форме отклеилась эмблема, за которой оказался логотип «Барселоны». Как выяснилось, клуб сыграл в третьем комплекте каталонской команды сезона 2022/23.

Вице-президент «Янг Феллоуз Ювентус» Пьеро Бауэрт объяснил:

Я с детства болею за «Барселону». Эта футболка имеет для меня большое значение, и, думаю, игрокам она тоже нравится. У нас также есть другая форма «Барсы», которую мы используем в этом сезоне.

О том, имеет ли право клуб играть в таких футболках, Бауэрт сказал следующее: