«Челси» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Фермина Лопеса

вчера, 16:15

Полузащитник «Барселоны» интересен «Челси».

По информации источника, лондонцы сделали предложение «сине-гранатовым» в размере 50 млн евро за 22-летнего футболиста. Сообщается, что данный трансфер позволит каталонцам решить все свои финансовые проблемы и дозаявить оставшихся новичков, перешедших в команду в это трансферное окно. Ранее стало известно, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не хочет отпускать игрока в другой клуб, но сделка всё же может быть заключена.

В сезоне-2024/25 Лопес сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач.