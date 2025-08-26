 
«Челси» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Фермина Лопеса

вчера, 16:15

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес интересен «Челси».

По информации источника, лондонцы сделали предложение «сине-гранатовым» в размере 50 млн евро за 22-летнего футболиста. Сообщается, что данный трансфер позволит каталонцам решить все свои финансовые проблемы и дозаявить оставшихся новичков, перешедших в команду в это трансферное окно. Ранее стало известно, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не хочет отпускать игрока в другой клуб, но сделка всё же может быть заключена.

В сезоне-2024/25 Лопес сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач.

Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:47
Его нельзя продавать. Он нужен.
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
вчера в 17:55
Фермин должен остатся в Барсе этот игрок будущий топ !
Вещий
Вещий
вчера в 16:27
Не думаю что решат все проблемы, но какую то дырку закроют....
