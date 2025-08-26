 
«Бенфика» намерена взять Судакова из «Шахтёра», «горняки» хотят 30 млн евро

вчера, 11:36

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков интересен «Бенфике».

По информации источника, клуб из Донецка не намерен отпускать 22-летнего футболиста дешевле, чем за 30 млн евро. Португальцы считают эту сумму завышенной и пытаются договориться о более низкой стоимости выкупа. Также в контракт может быть внесён пункт о процентном отчислении «горнякам» в случае последующей перепродажи игрока.

В сезоне-2024/25 Судаков сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее стало известно, что «Шахтёр» подписал полузащитника «Сан-Паулу» Лукаса Феррейру.

3fdydp4t7a6m
вчера в 11:38
Давно бы ему стоило в Европу перебраться.
Гость
