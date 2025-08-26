 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Форвард «Атлетико» интересен «Хетафе»

вчера, 14:06

Нападающий мадридского «Атлетико» Карлос Мартин интересен «Хетафе».

По информации источника, «матрасники» готовы продать 23-летнего футболиста, поскольку он не входит в планы главного тренера команды Диего Симеоне. Сообщается, что игрок является приоритетным вариантом для «Хетафе» на трансферном рынке, поэтому клуб из одноимённого города стремится закрыть сделку как можно скорее.

Минувший сезон Мартин провёл в аренде у «Алавеса», сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЛондонский «Арсенал» предложил 10 млн евро за защитника «Жироны»
Вчера, 11:50
Слухи«Бенфика» намерена взять Судакова из «Шахтёра», «горняки» хотят 30 млн евро
Вчера, 11:36
СлухиПолузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета может уйти в «Тоттенхэм»
Вчера, 11:16
Слухи«Кристал Пэлас» предложил 15 млн фунтов за Аканджи из «Манчестер Сити»
Вчера, 10:42
Слухи«Ювентус» следит за защитником «Пари Сен-Жермен»
Вчера, 10:14
СлухиСтало известно, сколько «Наполи» заплатит за Хёйлунда
Вчера, 09:47
 
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:08
В Атлетико мало играет,надо уходить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 