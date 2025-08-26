Форвард «Атлетико» интересен «Хетафе»

1756206417

вчера, 14:06

Нападающий мадридского «Атлетико» интересен «Хетафе».

По информации источника, «матрасники» готовы продать 23-летнего футболиста, поскольку он не входит в планы главного тренера команды Диего Симеоне. Сообщается, что игрок является приоритетным вариантом для «Хетафе» на трансферном рынке, поэтому клуб из одноимённого города стремится закрыть сделку как можно скорее.

Минувший сезон Мартин провёл в аренде у «Алавеса», сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.