«Ньюкасл» заплатит за форварда «Вулверхэмптона» свыше 50 млн фунтов

«Ньюкасл» работает над трансфером нападающего «Вулверхэмптона» Йоргена Странда Ларсена.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «сороки» предложили за переход 25-летнего футболиста 50 млн фунтов, но им отказали. При этом сообщается, что в «Ньюкасле» не собираются отказываться от своих намерений, так что предлагаемая сумма будет увеличена.
В сезоне-2024/25 Ларсен сыграл 35 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 14 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Ранее стало известно, что состав «Ньюкасла» пополнил полузащитник Джейкоб Рэмзи.