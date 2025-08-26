 
«Ньюкасл» заплатит за форварда «Вулверхэмптона» свыше 50 млн фунтов

вчера, 14:54

«Ньюкасл» работает над трансфером нападающего «Вулверхэмптона» Йоргена Странда Ларсена.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «сороки» предложили за переход 25-летнего футболиста 50 млн фунтов, но им отказали. При этом сообщается, что в «Ньюкасле» не собираются отказываться от своих намерений, так что предлагаемая сумма будет увеличена.

В сезоне-2024/25 Ларсен сыграл 35 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 14 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Ранее стало известно, что состав «Ньюкасла» пополнил полузащитник Джейкоб Рэмзи.

Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 00:55
Джаксона у Челси пусть берут, за 50 думаю отдадут)
wbmgvwrmqrt6
wbmgvwrmqrt6
вчера в 16:18
Хороший нападающий на замену Исаки
