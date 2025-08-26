«Ньюкасл» заплатит за форварда «Вулверхэмптона» свыше 50 млн фунтов

1756209255

вчера, 14:54

«Ньюкасл» работает над трансфером нападающего «Вулверхэмптона» .

По информации инсайдера , «сороки» предложили за переход 25-летнего футболиста 50 млн фунтов, но им отказали. При этом сообщается, что в «Ньюкасле» не собираются отказываться от своих намерений, так что предлагаемая сумма будет увеличена.

В сезоне-2024/25 Ларсен сыграл 35 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 14 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Ранее стало известно, что состав «Ньюкасла» пополнил полузащитник Джейкоб Рэмзи.