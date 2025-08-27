На чемпионате мира 2026 года в США ожидают лидеров 48 стран

Руководитель рабочей группы администрации США по подготовке к чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил о том, что власти рассчитывают на приезд в страну около 50 мировых лидеров.
Приезжают [команды из] 48 стран. Я ожидаю, что лидеры этих 48 стран, возможно, приедут на стартовые матчи. Конечно, много чего произойдёт в следующие 289 дней с геополитической точки зрения. Это, вероятно, повлияет отчасти на ситуацию.
Футбол очень важен для большого числа стран мира, и президент США Дональд Трамп знает это лучше, чем кто бы то ни было. Думаю, он готов использовать всё, что должен, чтобы в действительности обеспечить мир во всём мире. Во многих случаях речь идёт о спорте, спортивной дипломатии, являющейся для любых иностранных лидеров, которые необязательно сходятся во мнении [с Трампом], отличной возможностью в действительности сесть [за стол переговоров] и добиться этого (искомых результатов — прим. источника).
[Трамп] понимает, что речь идёт об отличной возможности собрать мир. И, будем надеяться, когда 11 июля будущего года чемпионат мира начнётся, у нас будут какие-то новости.
22 августа, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме в присутствии главы Международной федерации футбола Джанни Инфантино, Трамп допустил приезд президента России Владимира Путина на предстоящий в следующем году мундиаль. ЧМ-2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.