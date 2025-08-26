 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияГермания. Бундеслига 2025/2026

«Боруссия» предпримет меры после инцидента с отцом Беллингема

вчера, 13:53
Санкт-ПаулиЛоготип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)3 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Ларс Риккен в эфире Sky90 прокомментировал ситуацию, возникшую после матча 1-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули» (3:3).

Ранее Sky Sports сообщил, что отец новичка «чёрно-жёлтых» Джоба Беллингема Марк был очень недоволен ранней заменой сына, который покинул поле после перерыва, а также игрой команды. В связи с этим у Беллингема-старшего в подтрибунном помещении состоялся эмоциональный разговор со спортивным директором клуба Себастьяном Келем.

Риккен:

Мы получили Джоба Беллингема, потому что за годы работы выстроили доверительные отношения с родителями. Семья прилетела специально на первый матч сына в Бундеслиге и хотела встретиться с Джобом после игры. Они стояли в коридоре, ведущем в раздевалку, и провели эмоциональный разговор с Себастьяном, что, однако, не является проблемой благодаря их отношениям.

В будущем мы будем следить за тем, чтобы к зоне вокруг раздевалки имели доступ только игроки, тренеры и все официальные лица, чтобы не попасть в неприятности из-за комментариев о подобных новостях. Но сегодня всё улажено – никакой драмы.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Комо» установил статую в честь игрока, выступающего за клуб с Серии D
Вчера, 12:46 Фото
15-летний сын Руни забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» U18
Вчера, 09:56
Бьюкенен — первый в истории канадец, оформивший хет-трик в Ла Лиге
25 августа
Защитник «Кристал Пэлас» угостил болельщиков на матче АПЛ
24 августа
Капитан МЮ столкнулся с арбитром перед исполнением пенальти
24 августа
Дебютный гол Томаса Мюллера помог «Ванкуверу» обыграть «Сент-Луис Сити»
24 августа
 
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:55
Папы - мамы нынче в силе! (
wbaws9u5buqq
wbaws9u5buqq
вчера в 14:05
Папик настоящий, надо с ним считаться
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 