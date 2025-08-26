«Боруссия» предпримет меры после инцидента с отцом Беллингема

Управляющий директор дортмундской «Боруссии» в эфире Sky90 прокомментировал ситуацию, возникшую после матча 1-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули» (3:3).

Ранее Sky Sports сообщил, что отец новичка «чёрно-жёлтых» Марк был очень недоволен ранней заменой сына, который покинул поле после перерыва, а также игрой команды. В связи с этим у Беллингема-старшего в подтрибунном помещении состоялся эмоциональный разговор со спортивным директором клуба .

Риккен:

Мы получили Джоба Беллингема, потому что за годы работы выстроили доверительные отношения с родителями. Семья прилетела специально на первый матч сына в Бундеслиге и хотела встретиться с Джобом после игры. Они стояли в коридоре, ведущем в раздевалку, и провели эмоциональный разговор с Себастьяном, что, однако, не является проблемой благодаря их отношениям.

В будущем мы будем следить за тем, чтобы к зоне вокруг раздевалки имели доступ только игроки, тренеры и все официальные лица, чтобы не попасть в неприятности из-за комментариев о подобных новостях. Но сегодня всё улажено – никакой драмы.