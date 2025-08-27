«Боруссия» представила форму к Лиге чемпионов с отсылкой к 1966 году

1756292369

вчера, 13:59

Дортмундская «Боруссия» представила форму для участия в Лиге чемпионов сезона 2025/26.

Она отдаёт дань уважения команде образца 1965/66 года, которая стала первым немецким клубом, выигравшим европейский клубный турнир. Коллектив тогда стал победителем Кубка обладателей кубков.

PUMA переосмыслила ретро-эмблему и добавила однотонный принт по всей поверхности, вдохновлённый цветочным узором на ручке Кубка обладателей кубков. Футболка практически полностью состоит из жёлтого цвета с классическими чёрными деталями на круглом вырезе и рукавах.