Полузащитник ПСЖ Солер перейдёт в «Реал Сосьедад»

вчера, 17:26

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Карлос Солер продолжит свою карьеру в Ла Лиге.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, парижский клуб согласовал предложение «Реала Сосьедад», который арендует 28-летнего игрока с возможностью последующего выкупа.

Испанская команда возьмет на себя значительную часть зарплаты Солера в сезоне 2025/26.

A.S.A
A.S.A
вчера в 20:19
Солер образца Валенсии, и Солер образца первого сезона за ПСЖ -это абсолютно два разных игрока...
У Карлоса как то сразу не пошла игра в Париже, и тогда ему нужно было сразу уйти и скорее всего лучшим вариантом было бы возвращение в ЛаЛигу, но он потерял год в Париже, затем год в ВХЮ....
Думаю, переход в Сосьедад пойдет игроку на пользу. Вообще, из всех испанцев, только Фабио Руис заиграл отлично в Париже, все остальные как по мне провалились
