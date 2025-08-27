Полузащитник ПСЖ Солер перейдёт в «Реал Сосьедад»

1756304803

вчера, 17:26

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» продолжит свою карьеру в Ла Лиге.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, парижский клуб согласовал предложение «Реала Сосьедад», который арендует 28-летнего игрока с возможностью последующего выкупа.

Испанская команда возьмет на себя значительную часть зарплаты Солера в сезоне 2025/26.