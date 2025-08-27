«Кристал Пэлас» заинтересован в трансфере нападающего «Арсенала»

«Кристал Пэлас» ведет переговоры с «Арсеналом» о покупке нападающего Рейсса Нельсона за 15 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» может отдать игрока в аренду «Фулхэм» или продать его, но, по всей видимости, эта сделка не состоится.
В прошлом сезоне Нельсон выступал за «дачников» на правах аренды, забил один гол и отдал одну результативную передачу в 11 матчах АПЛ.
Для Арсенала, продажа игрока пойдет в зачет чистой прибыли, т.к он воспитанник клуба, а это хорошо, для отчетности по ФФП
