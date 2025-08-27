«Кристал Пэлас» заинтересован в трансфере нападающего «Арсенала»

1756304227

вчера, 17:17

«Кристал Пэлас» ведет переговоры с «Арсеналом» о покупке нападающего за 15 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может отдать игрока в аренду «Фулхэм» или продать его, но, по всей видимости, эта сделка не состоится.