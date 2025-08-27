 
«Кристал Пэлас» заинтересован в трансфере нападающего «Арсенала»

вчера, 17:17

«Кристал Пэлас» ведет переговоры с «Арсеналом» о покупке нападающего Рейсса Нельсона за 15 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может отдать игрока в аренду «Фулхэм» или продать его, но, по всей видимости, эта сделка не состоится.

В прошлом сезоне Нельсон выступал за «дачников» на правах аренды, забил один гол и отдал одну результативную передачу в 11 матчах АПЛ.

A.S.A
A.S.A
вчера в 19:33
Гласнеру нужно укреплять состав и Нельсон вполне подходящий вариант. После продажи Эзе, деньги у Пэлас имеются, тем более, что 15 млн это не такие большие деньги!
Для Арсенала, продажа игрока пойдет в зачет чистой прибыли, т.к он воспитанник клуба, а это хорошо, для отчетности по ФФП
fh2hbvz3hjtr
fh2hbvz3hjtr
вчера в 18:37
Можно отдать, места в основе ему нет
