«Реал» может подписать сына Криштиану Роналду

вчера, 17:10

Криштиану Роналду-младший, сын нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, может перейти в «Реал».

Как сообщается, президент мадридского клуба Флорентино Перес проявляет интерес к подписанию молодого португальца.

Сейчас Криштиану Роналду-младший выступает за молодёжку «Аль-Насра».

Все комментарии
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 18:16, ред.
Роналду срочно надо 11 пробирок сделать и через лет 25 в составе Реала выйдут одни Криштиану Роналду, да и сборной португалии тоже.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:21
Доброго вечера Вам.

Вы ошибаетесь по поводу причин того, почему сейчас есть изменения в линии и возможности использовать некоторые типы ставок, никакого решения угодить тем или иным условным типам игроков не было, дело здесь в технической составляющей системы конкурса прогнозов, а не в каких-то манипуляциях для облегчения или усложнения жизни тем или иным игрокам.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 