«Реал» может подписать сына Криштиану Роналду

Криштиану Роналду-младший, сын нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, может перейти в «Реал».
Как сообщается, президент мадридского клуба Флорентино Перес проявляет интерес к подписанию молодого португальца.
Сейчас Криштиану Роналду-младший выступает за молодёжку «Аль-Насра».
Вы ошибаетесь по поводу причин того, почему сейчас есть изменения в линии и возможности использовать некоторые типы ставок, никакого решения угодить тем или иным условным типам игроков не было, дело здесь в технической составляющей системы конкурса прогнозов, а не в каких-то манипуляциях для облегчения или усложнения жизни тем или иным игрокам.
