У Бонифейса сорвался переход в «Милан». «Байеру» невыгодно оставлять бомбардира

1756299136

вчера, 15:52

Футболист может начать отравлять команду.

Ненужная драма

Сага вокруг нигерийского форварда разворачивается ещё с января 2025 года. Тогда на футболиста вышел «Аль-Наср». Шейхи всегда готовы платить много, тем более за тех, кто на слуху в Европе прямо сейчас. Шейхи выбирали между Виктором и Джоном Дураном, который эффективно провёл первую часть сезона в «Астон Вилле». «Фармацевты» требовали за игрока более 60 миллионов евро. В итоге саудиты предпочли лидера «львов» (уже летом он оказался в Турции).

Тогда-то и началась «Санта-Барбара». Виктор был расстроен тем, что сделка сорвалась – в «Аль-Насре» его зарплата могла достигать 45 миллионов в год. Появились сомнения, что футболиста получится удержать, плюс это могло сказаться на игровой составляющей и атмосфере в раздевалке.

Во второй части чемпионата нигериец стал чаще оставаться на скамейке, сыграл всего в девяти матчах Бундеслиги, в которых отметился двумя голами. Доставалось и партнёрам по команде – прямо во время мартовского матча с «Айнтрахтом» Бонифейс устроил стычку с Буэндией – последний помешал ему пробить по воротам. Виктор начал высказывать претензии Эмилиано и толкнул его. Также досталось Мукиеле – Норди вместе с Та, Паласиосом и Адли пытался успокоить форварда.

Летом разговоры продолжились. В январе Виктор хотел перейти в «Аль-Наср», но теперь появились слухи, что нигериец намерен остаться в «Байере», а «фармацевты» ищут, куда его пристроить.

У тен Хага есть другой топ-форвард

Проблемы у Бонифейса появились не на пустом месте. У бывшего наставника команды Хаби Алонсо было два топ-форварда: Бонифейс и Шик. Патрик в команде появился раньше и был лидером леверкузенцев, просто выбыл на длительный срок из-за травмы. Тогда в «Байере» появился Виктор. В начале 2024-го они поменялись местами – теперь нигериец залечивал травмы в лазарете, пока чех делал разницу.

Тогда Патрик забил всего семь мячей в чемпионате, но в минувшем сезоне разница в статистике куда сильнее бросалась в глаза. Шик выигрывал конкуренцию, хотя Алонсо старался задействовать обоих.

Тен Хаг не так уж привязан к Бонифейсу и хочет строить свой проект – тут превалирует холодный расчёт. И в этом плане выбор падает в сторону Шика. Виктор подвержен травмам на длительном отрезке. Шик тоже на каком-то этапе прописался в лазарете, но ведь вернулся и сейчас крайне полезен. Вдобавок нигериец ещё зимой был готов променять «Байер» на «Аль-Наср», поскольку там были готовы предложить жирный контракт. Потом была неубедительная весна. Виктор моложе, но он сейчас и близко не так эффективен, как его конкурент по позиции.

Трансфер в «Милан» сорвался после медосмотра

Затягивать с продажей не было смысла. Контракт действует до 2028 года, при этом крайне велик риск, что травмы и характер просто не дадут форварду раскрыться. Нигериец дважды вылетал с крестами – во второй раз выбыл почти на год. Потом – отводящая мышца, проблемы с бедром. Если упустить момент для продажи, то уже и заработать на футболисте не получится, и на поле он будет не так эффективен.

В начале июля в переговоры с «Байером» вступил «Милан». «Россонери» не угадали с подписанием Сантьяго Хименеса, а тренер, под которого приходил мексиканец, ушёл. В итоге итальянский гранд выбирал между Виктором, Арокодаре из Бельгии и Джексоном. Стороны договорились об аренде за пять миллионов евро с опцией выкупа за 24 млн, но после медосмотра появились вопросы. «Милан» отложил окончательное решение, а в итоге решил свернуть сделку и сконцентрироваться на покупке Конрада Хардера из «Спортинга». Сам Бонифейс отмечал:

Трансфер не осуществили из-за моего колена. У меня была травма на правом колене уже дважды, после второго серьёзного повреждения я даже хотел завершить карьеру, настолько мне было тяжело. Пока другие играли в футбол, я лишь восстанавливался.

Держать такого футболиста опасно

«Фармацевты» уже сталкивались с теневой стороной Бонифейса, когда сорвалась сделка с «Аль-Насром». В последние годы его эффективность в целом снизилась. Весна-2025 откровенно не убедила, вдобавок тот инцидент с Буэндией. Сейчас у нигерийца опять полыхнуло:

Повсюду говорят, что Бонифейс несерьёзно относится к делу. Я играю за клуб уровня «Байера», меня хочет такой клуб, как «Милан». И всё равно говорят, что я несерьёзен. Получается, если бы я был серьёзным, то играл бы за клуб на Юпитере. Вокруг одни клоуны. Если я несерьёзен и нахожусь на таком уровне, позвольте мне остаться таким, какой я есть.