«Вольфсбург» арендовал защитника «Лиона»

1756443598

вчера, 07:59

Защитник «Лиона» стал игроком «Вольфсбурга».

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, 20-летний футболист подписал арендное соглашение сроком на 1 год.

В минувшем сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что «Вольфсбург» подписал полузащитника Йеспера Линдстрема.