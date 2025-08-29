«Вольфсбург» арендовал защитника «Лиона»

Защитник «Лиона» Саэль Кумбеди стал игроком «Вольфсбурга».
Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, 20-летний футболист подписал арендное соглашение сроком на 1 год.
В минувшем сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Ранее стало известно, что «Вольфсбург» подписал полузащитника Йеспера Линдстрема.
Как равнодушный к ставкам не особо понимаю, что дадут такие изменения, но вот высокие коэффициенты были интересным решением одной ставкой выиграть всё что можно для таких как я, которые раз в год могли поставить на Осасуну в игре с Реалом - жаль их отмену.
В порядке юмора: можно добавить новые призы. Например, победитель группы выбирает любого одного участника, которому запрещено в следующем месяце делать ставки. Или победитель группы аннулирует весь ВИП какому-нибудь участнику на своё усмотрение...
Развлекаться, так развлекаться. 😁
Ну а в целом, ищите во всём позитив. Теперь будет больше времени на чтение статей или новостей, да и чай почаще с домочадцами пить можно за тёплой беседой.
