 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковГермания. Бундеслига 2025/2026

«Вольфсбург» арендовал защитника «Лиона»

вчера, 07:59

Защитник «Лиона» Саэль Кумбеди стал игроком «Вольфсбурга».

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, 20-летний футболист подписал арендное соглашение сроком на 1 год.

В минувшем сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что «Вольфсбург» подписал полузащитника Йеспера Линдстрема.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Валенсия» арендовала вингера «Лидса»
28 августа
ОфициальноСостав «Пармы» пополнил нападающий «Венеции»
28 августа
Официально«Вулверхэмптон» объявил о переходе защитника «Жироны»
28 августа
ОфициальноФорвард «Хоффенхайма» Орбан стал игроком «Вероны»
28 августа
ОфициальноФорвард «Ювентуса» продолжит карьеру в «Бари»
27 августа
Официально«Ньюкасл» отпустил своего защитника в «Мидлсбро»
27 августа
 
Все комментарии
jRest
jRest
вчера в 08:15
Давно что-то не заглядывал, а тут такие изменения. Доброго утра всем!

Как равнодушный к ставкам не особо понимаю, что дадут такие изменения, но вот высокие коэффициенты были интересным решением одной ставкой выиграть всё что можно для таких как я, которые раз в год могли поставить на Осасуну в игре с Реалом - жаль их отмену.

В порядке юмора: можно добавить новые призы. Например, победитель группы выбирает любого одного участника, которому запрещено в следующем месяце делать ставки. Или победитель группы аннулирует весь ВИП какому-нибудь участнику на своё усмотрение...
Развлекаться, так развлекаться. 😁

Ну а в целом, ищите во всём позитив. Теперь будет больше времени на чтение статей или новостей, да и чай почаще с домочадцами пить можно за тёплой беседой.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:02
Может в Вольфсбурге лучше заиграет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 