Круговому важно быть частью ЦСКА не только на поле

1764330319

сегодня, 14:45

Защитник ЦСКА приятно удивлен включению в список номинантов на приз «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова.

Круговой претендует на победу в категории «Лучший товарищ по команде», также в списке значатся Михаил Кержаков и Дуглас Сантос (оба — «Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»), Олег Иванов («Рубин»), Артем Дзюба («Акрон») и Денис Глушаков (завершил карьеру).

«Очень приятно и неожиданно быть номинированным на звание „Лучшего товарища по команде“, — сказал Круговой. — Футбол — командная игра, и мне важно быть частью команды не только на футбольном поле, но и в раздевалке, в обычный жизни».

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов «За верность» станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.